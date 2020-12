Ultime Notizie » Alta Moda » Pierre Cardin: è morto il famoso stilista di Alta Moda

Pierre Cardin è morto. Il celebre stilista francese aveva 98 anni: l’annuncio da parte della famiglia. L’imprenditore era di origine italiane: battezzato Pietro Costante Cardin, nato a Sant’Andrea di Barbarana nel Trevigiano, nel 1922, in seguito naturalizzato francese, paese dove è cresciuto.

Insieme a designer come André Courrèges e Paco Rabanne, ha contribuito alla rinascita dell’alta moda dopo la seconda guerra mondiale.

Dopo aver lavorato tra il 1947 e il 1950 pera Parigi, decide di fondare il

Pierre Cardin è stato il primo couturier ad entrare nell’Accademia di Belle Arti francese, che ha contribuito a rendere la moda riconosciuta come una vera arte.E’ stato il primo stilista ad aprire in Giappone un negozio d’alta moda, nel 1959. Con il tempo ampliò i suoi interessi e acquistò negli anni Ottanta i ristoranti Maxim’s, aprendo filiali a New York Londra, Pechino.