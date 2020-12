TERREMOTO CROAZIA OGGI – Alle ore 12:19 italiane di oggi 29 dicembre 2020, è avvenuto un terremoto di magnitudo 6,4 con epicentro in Croazia, circa 40 km a sud di Zagabria e a pochi chilometri da Petrinja, una città di circa 23 mila abitanti. Il sisma è stato sentito anche in Romania. Chiusa per precauzione una centrale nucleare in Slovenia.

Data l’elevata magnitudo e le caratteristiche geologiche della regione adriatica, l’evento è stato risentito anche in molte regioni italiane, soprattutto quelle del Nord-Est e della costa adriatica: da Trieste fino a Napoli. Si registrano danni e sicuramente ci sono vittime tra le centinaia di persone sotto le macerie.

“Si tratta probabilmente della stessa sequenza di ieri, quando ci sono state scosse fino a magnitudo 5 – spiega Amato di INGV Terremoti – e purtroppo il versante adriatico propaga con molta intensità, quindi non sorprende si sia avvertito nel nord est italiano e anche al Centro”.

Our colleagues from Croatian Red Cross are on the ground assisting at the epicentre of the #earthquake at #Petrinja #croatia @crvenikriz_hr pic.twitter.com/tEJ58O8eab

— IFRC Europe (@IFRC_Europe) December 29, 2020