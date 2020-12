Ultime Notizie » croazia » Terremoto Croazia: bilancio vittime e propagazione delle onde sismiche

TERREMOTO CROZIA – E’ salito il bilancio delle vittime in Croazia, a seguito del violento terremoto M6,4 che ha investito il Paese nella tarda mattinata di ieri. Sono 7 le vittime, decine i feriti, alcuni dei quali gravissimi. Si scava tra le macerie per trovare i dispersi. Il violento sisma, delle ore 12:19 del 29 dicembre 2020, ha avuto epicentro vicino Petrinja (una città di circa 23 mila abitanti), 50 km a sud-est della capitale, Zagabria. La cittadina è semidistrutta. Ingenti danni anche a Sisak, Glina e nella stessa Zagabria.

SHAKEMOVIE: propagazione onde sismiche Terremoto M6,4 del 29 dicembre 2020 in Croazia

Nel frattempo è stato diffuso da INGV Terremoti un video dell’animazione della propagazione sulla superficie terrestre delle onde sismiche generate dal terremoto. Le onde di colore blu indicano che il suolo si sta muovendo velocemente verso il basso, quelle di colore rosso indicano che il suolo si sta muovendo verso l’alto.

L’intensità del colore è maggiore per spostamenti verticali più veloci.

Ogni secondo dell’animazione rappresenta un secondo in tempo reale. Sono rappresentati i primi 3 minuti a partire dall’origine dell’evento sismico. Le onde sismiche non si propagano in maniera uniforme nello spazio: luoghi posti alla stessa distanza dall’epicentro possono risentire del terremoto in maniera completamente diversa. La velocità e l’ampiezza delle onde sismiche dipendono dalle caratteristiche della sorgente sismica, dal tipo di suolo che attraversano e dalla topografia.