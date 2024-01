Ultime Notizie » Adam Harrison » E’ morto Adam Harrison figlio di Rick Harrison di “Affari di famiglia” (Pawn Stars)

Adam Harrison, figlio di Rick Harrison, noto per il suo ruolo nel programma televisivo “Pawn Stars” (Affari di famiglia) di History Channel, è morto sabato in circostanze ancora non completamente chiarite, secondo quanto riportato dal portale TMZ, specializzato in notizie sulle celebrità. Sembra però che un rappresentante del programma abbia confermato a TMZ che la causa della morte è stata un “overdose fatale”:

“La nostra famiglia è estremamente triste per la morte di Adam. Chiediamo privacy mentre piangiamo la sua perdita“.

Adam, che non faceva parte del cast del programma, era uno dei tre figli di Rick, che insieme al fratello Corey e all’amico Austin, sono i protagonisti di questo popolare spazio televisivo. La polizia di Las Vegas sta conducendo un’indagine sul caso, anche se non sono ancora stati rivelati dettagli specifici sul luogo esatto e sulle circostanze in cui è avvenuta la morte.

A differenza di suo padre, che è una figura riconosciuta nel mondo dello spettacolo, Adam ha mantenuto un profilo basso e non ha partecipato attivamente all’industria dell’intrattenimento. Secondo TMZ, Adam ha collaborato occasionalmente nel famoso negozio di pegni associato al programma, ma poi ha deciso di seguire la sua strada. Il conduttore ha utilizzato il suo account Instagram per confermare la morte di suo figlio:

“Sarai sempre nel mio cuore. Ti amo, Adam“, ha scritto Rick nella su Instagram.

Anche suo fratello Corey ha pubblicato una foto in cui appaiono insieme in una vasca da bagno quando erano bambini. “Ti amerò sempre, bubba“, si legge nel messaggio. Rick Harrison ha avuto Adam dalla sua prima moglie, Kim, da cui ha divorziato prima di sposarsi con Tracy, con cui ha avuto il suo terzo figlio, Jake.

Anche se Adam non è un personaggio centrale nel programma, la sua associazione con la famiglia Harrison e la presenza del negozio sono state una parte della sua vita.

Tuttavia, si sa poco sulla sua partecipazione diretta nell’attività familiare e la suaè rimasta in gran parte fuori dal pubblico.

Con oltre 10 anni di lavoro ininterrotto, “Pawn Stars” (Affari di famiglia) si è trasformato in uno dei programmi più iconici della televisione via cavo. Le storie che Rick, Cory e Chumlee raccolgono dalla grande varietà di reliquie e oggetti di valore che arrivano alla loro casa di pegni hanno affascinato il pubblico di 150 paesi, che ha mantenuto la serie attiva nel tempo.

Il programma ha ricevuto numerosi premi e nomination, come l’Emmy, il People’s Choice e il Teen Choice. Ha anche generato diverse produzioni correlate, come “Cacciatori di tesori”, “I restauratori”, “Pazzi per le auto”, “Pawn Stars UK” e “Pawn Stars Australia”.

Nel primo episodio pilota, Rick ha comprato una moneta d’oro di 2000 anni fa per 1600 dollari, pensando fosse un affare. Tuttavia, si è rivelata una falsificazione fatta nel XIX secolo e Rick ha perso tutti i suoi soldi.