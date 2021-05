Ultime Notizie » Colombia » ONU minacciata in Colombia: la polizia spara alla gente in strada a Cali

Si aggrava la situazione in Colombia. L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani in Colombia, Juliette Rivero, ha denunciato questo martedì che i membri della sua commissione sono stati minacciati e attaccati dalle forze di sicurezza mentre seguivano le proteste nella città di Cali, iniziate mercoledì scorso. “Mentre stavamo monitorando la situazione dei diritti umani a Cali, non ci sono stati colpi diretti contro il team delle Nazioni Unite per i diritti umani. Tuttavia, altri membri della commissione hanno ricevuto minacce e attacchi, oltre a spari dalla polizia, senza che nessuno venisse colpito”, ha scritto Rivero sul suo account Twitter. Inoltre, ha chiesto che questi eventi “siano indagati e i responsabili puniti”. A Cali, capoluogo del dipartimento della Valle del Cauca, sono stati segnalati colpi di civili da parte delle Forze pubbliche. In diversi video che circolano sui social si vedono ufficiali con armi da fuoco e manifestanti apparentemente feriti da proiettili. Inoltre, si sentono numerosi colpi. La richiesta di Rivero arriva dopo che la portavoce dello stesso organismo, Marta Hurtado, ha chiesto la calma prima della chiamata per un nuovo giorno di proteste per domani mercoledì 5 maggio. Inoltre, Hurtado ha condannato “l’uso eccessivo della forza” durante le manifestazioni nella nazione sudamericana.

19 morti in sei giorni di proteste

Nel mezzo degli atti di violenza, caratterizzati da una forte repressione della polizia, l’Ufficio del Difensore civico colombiano ha richiesto un’indagine sui 19 decessi

registrati in Valle del Cauca,, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Madrid, (Cundinamarca),e Pereira. Questo organismo sta anche “valutando e classificando” un totale dicon informazioni su, tra gli altri.

Le manifestazioni, iniziate il 28 aprile, erano inizialmente chiamate per protestare contro il progetto di riforma fiscale proposto dal governo colombiano. La pressione sociale, tuttavia, ha costretto al presidente Iván Duque Márquez a chiedere il suo ritiro dal Congresso, dove il dibattito era già iniziato, e il ministro delle finanze e del credito pubblico, Alberto Carrasquilla, ha presentato le sue dimissioni.

Nonostante ciò, i manifestanti continuano con proteste e nuove richieste. Pertanto, la Confederazione generale del lavoro della Colombia (CGT) ha invitato tutti i cittadini a uno sciopero questo mercoledì, chiedendo, tra le altre cose, l’introduzione del reddito di base per alleviare gli effetti della pandemia e l’istruzione gratuita nelle università.