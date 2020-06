Floyd, ONU: discriminazioni razziali endemiche negli Stati Uniti.

Michelle Bachelet, capo delle Nazioni Unite per i diritti umani, ha assicurato che le proteste negli Stati Uniti sottolineano “non solo la violenza della polizia contro le persone di colore, ma anche le disparità in termini di salute, istruzione, occupazione e discriminazione razziale endemica”.

Bachelet ha aggiunto in una dichiarazione che l’attuale pandemia ha un “impatto devastante” su persone di origine africana e minoranze etniche in Brasile, Regno Unito, Francia e Stati Uniti, e ha chiesto un migliore accesso ai test e alle cure mediche per le minoranze razziali ed etniche.

“Questo virus sta rivelando disuguaglianze endemiche che sono state a lungo ignorate. Negli Stati Uniti, le proteste scatenate dall’omicidio di George Floyd stanno mettendo in luce non solo la violenza della polizia contro le persone di colore, ma anche le disuguaglianze sanitarie, istruzione, occupazione e discriminazione razziale endemica“, ha sottolineato l’alto ufficio.

In precedenza, l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha sollecitato gli Stati Uniti di agire sulla scia della morte di George Floyd, che si aggiunge a “una lunga lista di omicidi di afroamericani disarmati da parte di agenti di polizia”.