Ultime Notizie » Manchester City » Manchester City-PSG Streaming Gratis, dove vederla | Ritorno Semifinale UCL

Manchester City PSG Streaming Gratis e Diretta TV. Il Paris SG di Mauricio Pochettino fa visita al Manchester City di Pep Guardiola nella partita di ritorno della semifinale di Champions League si giocherà all’Etihad Stadium nella serata di oggi martedì 5 maggio 2021 e con calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

In un torneo europeo importante, il PSG non si è mai qualificato dopo aver perso la prima partita a eliminazione diretta in casa. Il Manchester City ha vinto le ultime sei partite di Champions League e se vincerà anche questa diventerà la squadra inglese con la serie di vittorie consecutive più lunga nella storia della Coppa dei Campioni / Champions League. Di seguito le formazioni e dove vedere Manchester City PSG streaming e tv.

⚽ Probabili Formazioni Manchester City PSG

Il tecnico argentino Mauricio Pochettino carica i suoi, costretti a rimontare l’1-2 dell’andata: “Siamo pronti a dar tutto per tentare l’impresa. Attaccheremo ma senza sbilanciarci”. Mbappé, non al meglio, è in dubbio: “Deciderò in mattinata se mandarlo in campo”.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez. Allenatore Pep Guardiola che oggi supererà Carlo Ancelotti come allenatore con il maggior numero di partite a eliminazione diretta nella storia della Champions League (sarebbero 63).

Paris SG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappé. Allenatore Mauricio Pochettino.

Arbitro: Borjn Kuipers (Paesi Bassi).

Manchester City PSG Diretta: Canale TV e dove vederla

Manchester City PSG in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (numero 251

Dove vedere Manchester City PSG Streaming Gratis invece di Rojadirecta

La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.

Manchester City PSG streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Partita in chiaro?

Manchester City PSG viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi si potrà guardare in streaming gratis online con Mediaset Play. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Il Manchester City ha vinto dieci delle 11 partite di Champions League in questa stagione (1p), segnando 23 gol e subendone solo quattro. Potrebbe essere la prima squadra inglese a vincere 11 partite in una singola edizione della Champions League / Coppa dei Campioni, infrangendo il record di dieci vittorie del Manchester United nel 2002/03.