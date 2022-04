Ultime Notizie » app » Le migliori app ASMR per il sonno profondo

I video e i contenuti ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) negli ultimi anni hanno avuto una crescita esponenziale e gigantesca, aiutando milioni di persone a potersi rilassare e dormire attraverso quelle sensazioni di solletico nel cuoio capelluto e nel pelo della bocca.

Ci sono molte applicazioni e servizi che sono stati montati su questa nave ASMR per garantire che le persone possano riposare nel migliore dei modi. Per questo motivo, oggi ti mostreremo alcune delle migliori app di questo genere che ti aiuteranno a dormire sonni tranquilli.

Questa è senza dubbio una delle app più famose al mondo di ASMR e Tingles ha centinaia di suoni e contenuti rilassanti di diversi artisti famosi del genere. In questa app puoi ascoltare i video con lo schermo del cellulare bloccato, creare playlist, utilizzare il timer di spegnimento per tenere traccia del tuo schema di sonno, tra molte altre cose.

La piattaforma non ha pubblicità, cosa che viene davvero apprezzata in quei momenti di relax in cui non vuoi che appaia una pubblicità rumorosa. Puoi scaricarlo totalmente gratuitamente dal Play Store.

Specializzata in suoni rilassanti per addormentarsi, Sleep Orbit è un’app che cerca di offrire ai suoi utenti il ​​massimo senso di pace e tranquillità per riposare il più possibile. L’audio binaurale di ASMR che propone è abbastanza decente, che è quello che va da un auricolare all’altro, producendo così un’atmosfera più confortevole e reale.

Ha fino a 17 diverse categorie di suoni, oltre ad affermazioni positive o contenuti uditivi dedicati un po’ di più alle aree dello yoga o della meditazione, ad esempio. Sleep Orbit ha più di un milione di download nel Play Store, dove tra l’altro è totalmente gratuito, quindi è una buona opzione che puoi provare.

Senza timore di sbagliarsi, ASMR Slicing è una delle applicazioni ASMR più scaricate su Google Play, dove attualmente ha più di 50 milioni di download. Questo è uno di quei giochi con grafica e suoni soddisfacenti che cerca di dare piacere agli utenti affettando oggetti.

Tenendo conto del fatto che mentre le persone tagliano l’ampia varietà di oggetti presenti nel gioco, i sensi si rilasseranno a poco a poco e contribuiranno a generare rapidamente il sonno, quindi è perfetto da usare prima di andare a letto.

Un’altra buona opzione è Calm Sleep, un’applicazione gratuita che contiene storie della buonanotte e suoni registrati professionalmente, suddivisi in diverse sezioni. In generale, e come le altre applicazioni, questa cerca di offrirti un aiuto per sintonizzarti su contenuti audio/audiovisivi che ti aiuteranno sia a dormire bene la notte, sia a rilassarti attraverso meditazioni e sessioni anti-ansia.