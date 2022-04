Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Cristiano Ronaldo ultima Tripletta: riceverà oltre 1 milione di dollari dal Manchester United

L’asso del Manchester United CR7 Cristiano Ronaldo (ex Real Madrid e Juventus) ha sorpreso i tifosi di calcio ieri durante la partita contro il Norwich all’Old Trafford Stadium (Manchester, Regno Unito), dopo aver segnato una fenomenale tripletta che ora gli lascerà una sontuosa somma di denaro.

La vittoria è stata con il risultato di 3-2 per il Manchester United e, con il suo primo calcio di punizione vincente in quasi due anni, il 37enne portoghese ha completato la sua 60esima tripletta in carriera: 50 a livello di club e 10 con la nazionale portoghese. Riceverà un pagamento di $ 130.000.

Allo stesso tempo, Ronaldo ha portato a 21 gol per la stagione, il che significa che ha superato i venti gol e che il suo club gli deve un bonus di $ 980.

000. In totale, quindi, la tripletta di ieri rappresenta circa. Inoltre, con l’obiettivo principale di garantire la qualificazione del Manchester United alla Champions League, il club pagherà a Ronaldo una somma di $ 130.000 per ogni gol in più che segna.

D’altra parte, l’attaccante portoghese sta per diventare il capocannoniere dello United in questa stagione, il che comporterà un bonus di ulteriori $ 1,3 milioni.

“Non credo che dovremmo parlare della prestazione di Ronaldo oggi”, ha detto l’allenatore ad interim Ralf Rangnick. “Almeno due di loro [gli acuti] non sono stati facili da segnare, il secondo e il terzo”.

Dopo la partita, Ronaldo ha sottolineato sui suoi social network di essere “molto contento” della vittoria. “I risultati individuali valgono solo quando ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi come squadra”, ha detto il calciatore prima di congratularsi con i suoi compagni di squadra.