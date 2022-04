Dove vedere Napoli-Roma Streaming Gratis Serie A. Formazioni pronte per oggi lunedì 18 aprile 2022 (pasquetta) alle ore 19:00 italiane per la 33a giornata di Serie A 2021-22.

Sei giornate alla fine del campionato: 18 punti in palio. Il Napoli in lotta per lo scudetto, la Roma sta facendo la corsa sulla Juventus per entrare in Champions League. Il Napoli è ancora sotto schock per la sconfitta casalinga rimediata domenica scorsa con la Fiorentina. Il pareggio del Milan col Torino ha fatto restare ancora in corsa gli uomini di Spalletti. Napoli a 66 punti in classifica, Roma a quota 57: all’andata, nel match disputato lo scorso 24 ottobre all’Olimpico, Roma-Napoli è finita 0-0. Di seguito le informazioni per vedere Napoli-Roma streaming gratis e diretta tv.

Incontro numero 150 in Serie A tra Napoli e Roma: ben 51 delle precedenti 149 sfide sono terminate in parità (46 successi campani, 52 capitolini); solo contro il Torino la squadra campana ha pareggiato più gare nel massimo campionato (55).

⚽ Dove vedere Napoli-Roma Diretta invece di Rojadirecta TV

Napoli-Roma diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili e Android tv, in quest’ultimo caso utilizzando dispositivi come Amazon Fire Tv Stick o Google Chromecast.

Victor Osimhen ha partecipato attivamente a sei gol (cinque reti e un assist) nelle ultime tre gare giocate in Serie A: il nigeriano è a un solo gol dall’eguagliare il suo primato di reti in un singolo campionato europeo (13 gol con il Lille 2019/20).

⚽ Napoli-Roma Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta in italiano



Napoli-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè oscurati in Italia.

Sfida tra i due attaccanti stranieri che hanno segnato più gol nel 2022 in Serie A: Tammy Abraham (9) e Victor Osimhen (7); l’attaccante della Roma è con 15 gol il miglior marcatore inglese dei maggiori cinque campionati europei 2021/22, quello del Napoli con 12 condivide il primato nigeriano con Taiwo Awoniyi dell’Union Berlino.

Napoli-Roma Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Napoli: Seduta mattutina per il Napoli, Di Lorenzo ha svolto personalizzato in palestra in campo e la prima parte del lavoro in gruppo. Petagna ha svolto tutto il lavoro con il gruppo.

⚽ Le probabili formazioni di Napoli-Roma

Ok Fabian Ruiz e Osimhen. Lozano e Insigne nel tridente con l’attaccante nigeriano, Mertens in panchina. Conferma per Zanoli in difesa.: Zaniolo corre verso la conferma dopo l’ottima prova in Europa. Zalewski favorito su Veretout, Oliveira dal 1′. Con la squadra è partito anche Leonardo Spinazzola, sempre più vicino al rientro in campo.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Tuanzebe, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Politano, Ounas, Mertens. Indisponibili: Di Lorenzo, Petagna. Squalificati: nessuno.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, S Oliveira, Zalewski; Lorenzo Pellegrini, Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Ibanez, Viña, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, C Perez, Felix, Shomurodov, Mkhyitaryan. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Meli e Valeriani. Quarto uomo: Sozza. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Ranghetti.

Piotr Zielinski non ha segnato nelle ultime 15 partite disputate in Serie A: è il suo digiuno più lungo da settembre 2020 (17 gare); la Roma è la squadra contro cui il polacco ha giocato più gare nel massimo campionato senza mai segnare (14).

Alternativa Online per vedere Napoli-Roma Streaming Gratis

Alternative per vedere Napoli-Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”.

La Roma è l’unica squadra imbattuta in Serie A nelle ultime 11 giornate di campionato (7V, 4N) e in questo parziale è la squadra che ha ottenuto piú punti (25).

I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.