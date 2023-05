Dove vedere Juventus-Siviglia Streaming Gratis. La Juventus ospita il Siviglia per l’andata della semifinale di UEFA Europa League dopo una vittoria contro l’Atalanta: fischio d’inizio oggi giovedì 11 maggio 2023 alle ore 21:00 italiane, presso lo stadio “Allianz Stadium” di Torino. Il Siviglia ha vinto la coppa per sei volte e ha eliminato il Manchester United nei quarti. Il ritorno si giocherà tra una settimana. In precedenti gare europee tra le due squadre, la Vecchia Signora ha vinto due volte e non ha perso in casa. Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Siviglia streaming gratis e diretta video tv.

Juventus-Siviglia Streaming Live: ultime notizie formazioni

Il giocatore Bremer sarà sostituito da Bonucci nella formazione. A centrocampo c’è un ballottaggio tra Miretti e Fagioli, mentre in attacco ci sono Di Maria e Vlahovic come coppia.

⚽ Le probabili formazioni di Juventus-Siviglia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Danilo, Alex Sandro; Fagioli, Locatelli, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Barbieri, Paredes, Miretti, Pogba, Kostic, Iling-Junior, Soulé, Milik, Kean.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Baldé, Gudelj, Acuna; Rakitic, Fernando; Ocampos, Torres, Lamela; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar. A disposizione in panchina: Dmitrovic, Alberto Flores, Montiel, Rekik, Alex Telles, Manu Bueno, Bryan Gil, Papu Gomez, Rafa Mir.

Arbitro: Siebert (Germania). Guardalinee: Seidel-Foltyn. 4° Uomo: Grinfeeld. VAR: Danker. Assistente VAR: San.

Juventus-Siviglia in chiaro TV anche dall’estero con IPTV



Juventus-Siviglia in tv con i canali digitali di Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite). La partita verrà trasmessa anche su DAZN (per chi ha ancora l’abbonamento) e, nel caso abbiate dato disdetta DAZN Sky, in chiaro su Rai Uno (su disposizione dell’AgCom).

Le telecronache: Pierluigi Pardo sarà il telecronista per DAZN, con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani commenteranno la partita su Sky, mentre Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro commenteranno per la Rai.

Juventus-Siviglia Streaming Gratis in italiano



Juventus-Siviglia streaming gratis sul sito di RaiPlay e per gli abbonati su Sky Go e DAZN, la cui app si potrà scaricare su smart tv compatibile, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. La partita su pc, smartphone e tablet non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata non regolare in Italia. A pagamento per tutti con NOW di Sky.

Alternativa Juventus-Siviglia Streaming Gratis per vederla on-line invece di Rojadirecta



Alternative per vedere Juventus-Siviglia non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” non è autorizzata in Italia. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.