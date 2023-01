Ultime Notizie » Disdetta DAZN » Come vedere la Juventus Streaming dopo Disdetta DAZN Sky

Ore infuocate per i tifosi della Juventus che in protesta alla pesante sanzione di -15 punti in classifica inflitta alla Vecchia Signora, sono sul piede di guerra contro DAZN e Sky, con un’ondata di proteste social nel diffondere il messaggio “disdetta dazn sky” e cioè di disdire gli abbonamenti tv e streaming online alle due società. Del resto i tifosi bianconeri sono veramente tanti in Italia, e secondo recenti sondaggi le partite della Juve su Dazn o Sky sono le più seguite.

Adesso la domanda sporge spontanea:

Roja Diretta: Come vedere le partite della Juventus Streaming dopo la disdetta Dazn Sky?

Non

esiste realmente questo problema. Sappiamo cheè oscurata in Italia, ma è anche vero che con una semplice connessione in VPN si possono vedere tutti i siti disparsi per il mondo. Ad esempio in america latina si può accedere a “” senza alcun problema.

Quindi sarà sufficiente dire al proxy della VPN che ci siamo connessi a internet da una città dell’america latina e così tutti i tifosi bianconeri potranno vedere la partita della Juventus. Tra l’altro Roja Directa ha anche l’opzione in HD. Ovviamente con qualche secondo di ritardo, un difetto streaming che non disturba affatto.

Per colo i quali hanno già dato la disdetta possono già provare la VPN per vedere Juventus-Atalanta Streaming che inizia oggi alle ore 20:45 italiane.