Dove vedere Siviglia-Juventus Streaming Gratis. La Juventus visita il Siviglia per la gara di ritorno della semifinale di UEFA Europa League dopo il pareggio all’andata a Torino (1-1): fischio d’inizio oggi giovedì 18 maggio 2023 alle ore 21:00 italiane, presso lo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia.

La Juventus si gioca la qualificazione alla finale di Europa League, in programma il 31 maggio a Budapest, contro il Siviglia. Dopo l’1-1 della gara d’andata, la Juventus ha la possibilità di qualificarsi solo vincendo dato che i gol in trasferta non valgono più il doppio. La squadra è in forma e ha vinto le ultime tre partite in campionato (Lecce, Atalanta e Cremonese). La squadra di Massimiliano Allegri è decisa a vincere la coppa europea, che manca dalla Champions League del 1996. Di seguito le informazioni per vedere Siviglia-Juventus streaming gratis e diretta video tv.

Statistica in evidenza: La Juventus ha avuto scarsi risultati nelle trasferte contro squadre spagnole nelle ultime 17 partite delle competizioni europee a eliminazione diretta, vincendo solo 2 volte e subendo 12 sconfitte. Inoltre, hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta, durante il pareggio 0-0 contro il Barcellona nel 2016/17.

Siviglia-Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni

L’allenatore del club di calcio spagnolo, Mendilibar, sembra confermare l’undici titolare della partita precedente. Suso è tornato tra i convocati ma potrebbe non giocare l’intera partita. L’allenatore dell’altro club, Allegri, dovrebbe puntare sul 3-5-1-1 con Di Maria a sostegno di Kean. Gatti dovrebbe giocare in difesa insieme a Bremer e Danilo, mentre Kostic è favorito su Iling. Fagioli ha un leggero vantaggio su Miretti.

⚽ Le probabili formazioni di Siviglia-Juventus

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Jesús Navas, Gudelj, Badé, Acuna; Fernando, Rakitic; Ocampos, Suso, Lamela; En-Nesyri. Allenatore: Mendilibar. A disposizione in panchina: Dmitrovic, Alberto Flores, Montiel, Rekik, Alex Telles, Manu Bueno, Hormigo, Óliver Torres, Bryan Gil, Papu Gómez, Rafa Mir.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Barbieri, Paredes, Miretti, Iling Jr, Chiesa, Milik, Vlahovic.

Arbitro: Makkelie (Olanda).

La Juventus potrebbe arrivare alla finale di un torneo europeo per la prima volta dal 2016/17 (in Champions League e sempre sotto la guida di Massimiliano Allegri). In questo caso, l’allenatore bianconero sarebbe il quinto a raggiungere sia la finale di Champions League che di Europa League, seguendo le orme di Diego Simeone, Rafael Benitez, Jurgen Klopp e Jose Mourinho.

Siviglia-Juventus in TV anche dall’estero con IPTV



Siviglia-Juventus in tv u diverse piattaforme, tra cui DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Inoltre, verrà trasmessa anche in diretta e in chiaro da Sky su Tv8. Gli utenti potranno accedere alla trasmissione attraverso smart tv, console di gioco come PlayStation e Xbox e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

Nel caso abbiate dato disdetta DAZN Sky, sarà difficile vedere la Vecchia Signora in un altro modo. L'incontro tra Siviglia e Juventus verrà trasmesso su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Sky, invece, la telecronaca sarà affidata a Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.



Siviglia-Juventus Streaming Gratis al posto di Rojadirecta italiano



Gli appassionati di calcio potranno seguire la partita Siviglia-Juventus in diretta streaming su diverse piattaforme. Gli abbonati DAZN potranno utilizzare l’app o il portale ufficiale, mentre gli abbonati Sky potranno accedere al servizio Sky Go. In alternativa, è possibile acquistare un ticket ‘Sport’ sul servizio streaming on demand NOW di Sky per vedere la partita in diretta. La partita su pc, smartphone e tablet non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata non regolare in Italia.

Ángel Di María è il calciatore della Juventus che detiene il maggior numero di reti (4), passaggi decisivi (3), presenze in campo (7), opportunità create (21) e finte riuscite (23) nelle competizioni europee di questa annata.

Alternativa Siviglia-Juventus Streaming Gratis per vederla on-line invece di Rojadirecta



Alternative per vedere Siviglia-Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” non è autorizzata in Italia. I siti online di calcio streaming internet che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter, e anche sui vari siti web come TuttoSport, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, ci sarà la diretta testuale della partita con aggiornamenti in tempo reale.