Ultime Notizie » Aneurisma cerebrale » Jo Lindner è morto! “Joesthetics” bodybuilder influencer aveva solo 30 anni

Il bodybuilder e fitness blogger tedesco Jo Lindner, noto anche come “Joesthetics“, è morto all’età di 30 anni. La triste notizia è stata diffusa dalla sua fidanzata sui social media.

La morte di Lindner è stata causata da un aneurisma cerebrale (l’allargamento anormale in una parte di un’arteria che è indebolita), e diversi giorni prima della sua morte si era lamentato di dolori al collo. Inoltre, ha descritto il bodybuilder come gentile, buono, leale, forte e “un credente in tutti”.

Lindner aveva circa 8,4 milioni di abbonati sui suoi social media.

La notizia è stata condivisa anche dalla madre attraverso il collega bodybuilder Noel Deyzel, che tramite Instagram ha condiviso una serie di storie e una pubblicazione che riportava la morte del suo amico e compagno, noto sui social come Joesthetics.

“Mi diceva sempre: ‘Continua, fai di più, lavora di più‘ con il suo forte accento tedesco. Per questo ha vissuto, ha spinto molti di noi a dare il massimo senza aspettarsi nulla in cambio. Gli importava davvero”, ha detto Deyzel.

La fidanzata di Lindner spiega la sua morte

La fidanzata di Jo Lindner, culturista tailandese conosciuta come Nicha, ha condiviso in un post che la causa della morte dell’influencer: è stata un aneurisma il 30 giugno scorso.

“Era tra le mie braccia, poi è successo troppo velocemente… Tre giorni fa stava dicendo che aveva mal di collo… Non ci siamo davvero resi conto fino a quando non è stato troppo tardi”, ha spiegato la giovane, descrivendo Jo come una persona che si preoccupava non solo per i suoi cari, ma anche per i suoi oltre otto milioni di follower sui social media.

“E lui credeva in TUTTI, specialmente in me, che potessi migliorare e diventare qualcuno in questo mondo (…) ha lavorato duramente per rimanere motivato, anche se a volte non sentiva tanta motivazione. Ma non poteva riposare o ARRENDERSI per i suoi fan, perché sapeva che 8 milioni di persone avevano bisogno di lui”, ha assicurato.

Chi era Joesthetics?

Jo Lindner, meglio conosciuto sui social media con il nome utente Joesthetics, era un giovane culturista che divenne popolare grazie alla prospettiva che condivideva su questo stile di vita. Inoltre, ha condiviso il suo processo nel culturismo, poiché in passato assumeva steroidi, parlando apertamente dei rischi associati all’uso di questo tipo di sostanze.

Joesthetics era anche un influencer con oltre 8 milioni di follower su Instagram. Ha collaborato con diverse marche focalizzate su questo stile di vita, inclusi abbigliamento sportivo e integratori, come proteine, creatina e altro ancora.

Ha partecipato a diverse competizioni nazionali (in Germania) e internazionali, distinguendosi per la sua passione per il culturismo. Aveva solo 30 anni.

