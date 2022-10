Ultime Notizie » body building » Nonno 86enne bodybuilder giapponese che batte i record

Oggi ti presentiamo Toshisuke Kanazawa, un bodybuilder giapponese di 86 anni che, nonostante la sua età, continua a battere record e competere ai massimi livelli nel suo paese.

Toshisuke Kanazawa, originario della città giapponese di Hiroshima, ha partecipato alla 68a edizione del Campionato giapponese di bodybuilding maschile a Osaka, affrontando giovani bodybuilder e dimostrando che l’età è solo un numero in questo sport. Battendo anche il proprio record di persona più anziana a competere nei Campionati Giapponesi.

Anche se non è arrivato alla finale tra i primi 12 partecipanti, ha detto:

“Sono grato di poter partecipare e spero di poter toccare il cuore degli altri quando mi vedranno affrontare una sfida del genere nonostante i miei anni”.

Kanazawa ha iniziato a fare bodybuilding all’età di 20 anni e ha vinto il campionato giapponese per la prima volta all’età di 24 anni. Ha vinto il suo secondo titolo di Mr Japan all’età di 27 anni e si è ritirato all’età di 34 anni. Tuttavia, ha deciso di ritornare prima di compiere 50 anni per incoraggiare sua moglie, che era malata.

È stato il campione del Giappone 15 volte in totale, inclusa una vittoria nei campionati master per bodybuilder dai 40 anni in su quando aveva 57 anni.

È arrivato secondo al 34° Japan Masters Championship tenutosi ad Hokkaido ad agosto, ma vuole continuare a lottare sul palco:

“Non sono nemmeno vicino al traguardo. È importante continuare a fissare obiettivi e affrontare le sfide, non importa come vecchio sei”.

Kanazawa ha gareggiato negli All Japan Championships per il secondo anno consecutivo come bodybuilder che aveva vinto due volte in passato. È stato invitato ad alcuni tornei internazionali e dovrebbe partecipare all’evento che si terrà in Spagna il prossimo novembre.