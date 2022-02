Ultime Notizie » Creatina » Creatina: forza e rendimento in palestra, scopri gli effetti secondari

La creatina è generalmente considerata come un supplemento sicuro quando viene assunto sotto le dosi raccomandate e non è considerata generalmente avere effetti collaterali dannosi se viene utilizzato correttamente.

Cos’è la creatina?

La creatina è un amminoacido che si trova principalmente nei muscoli del tuo corpo, così come nel cervello. La creatina avviene nel nostro corpo nel fegato, al pancreas e ai reni, agli organi in cui può essere prodotto circa 1 grammo di creatina al giorno.

La creatina è una fonte di energia per la contrazione muscolare ed è anche coinvolta nella crescita muscolare. Per questo motivo è un supplemento molto usato durante il sollevamento pesi o l’esercizio ad alta intensità.

Oltre al miglioramento atletico e durante l’esercizio fisico, la ricerca ha dimostrato che la supplementazione di creatina può migliorare il recupero dopo l’esercizio, la prevenzione delle lesioni, la termoregolazione e l’aiuto durante la riabilitazione fisica.

Effetti collaterali della creatina

La creatina è considerata un supplemento sicuro quando assunto sotto le dosi raccomandate.

Studi disponibili a breve e lungo termine in popolazioni sane e malate, dai neonati fino agli anziani, in dosi che vanno tra 0,3 e 0,8 g / kg / giorno per un massimo di 5 anni hanno costantemente dimostrato che la supplementazione con la creatina non lo fa Possedere rischi di salute avversi e può fornire una serie di benefici per la salute e le prestazioni.

L’unico effetto secondario coerentemente riportato e che è stato descritto nella letteratura medica, è stato l’aumento di peso, ma ciò è generalmente dovuto alla ritenzione idrica (effetto annotato durante le prime settimane di utilizzo) o un aumento di peso come massa corporea magra.

Gli effetti collaterali comuni della creatina possono includere:

Nausea

Reazioni allergiche

Dolori allo stomaco

Diarrea

Crampi muscolari

Aumento di peso

Sebbene alcune persone associano la creatina con disidratazione e crampi, la ricerca medica non supporta questo collegamento. In effetti, gli studi suggeriscono che può ridurre i crampi e la disidratazione durante l’esercizio di resistenza alle alte temperature.

Uno studio ha rilevato che la supplementazione di creatina è associata ad un aumento di un ormone chiamato DHT, che può contribuire alla caduta dei capelli.

A questo proposito sono necessarie più ricerche, ma le persone che sono predisposte alla perdita dei capelli possono desiderare di evitare questo supplemento.

Uno studio alcuni anni fa suggerì che la creatina potesse peggiorare la disfunzione dei reni nelle persone con disturbi renali. Studi recenti su questo argomento suggeriscono che la creatina non sembra influenzare la funzione renale in persone sane, ma le persone con problemi renali dovrebbero consultare il proprio medico prima dell’uso della creatina.

È stato dimostrato che la supplementazione con la creatina riduce la produzione endogena di creatina del corpo (la produzione di creatina da parte del corpo), tuttavia, i livelli ritornano alla normalità dopo un breve periodo di tempo in cui la supplementazione cessa.

Interazioni di creatina con altre sostanze

Le possibili interazioni includono:

La combinazione di caffeina (caffè, tè, rinfresco di cola) con creatina potrebbe diminuire l’efficienza della creatina. L’uso della creatina con una quantità giornaliera di caffeina superiore a 300 milligrammi potrebbe anche peggiorare la progressione della malattia di Parkinson.

La creatina presa insieme ai trattamenti che può danneggiare il rene può aumentare il rischio di danni ai reni. Alcuni di questi trattamenti sono: Antivirali, antibiotici iniettati; Chemioterapia; Farmaci per disturbi intestinali; Farmaci per prevenire il rifiuto del trapianto di organi; Farmaci iniettabili per osteoporosi e alcuni farmaci o artrite del dolore (FANS incluso aspirina, Tylenol, Advil e Aleve); Diuretici.

Fonti: jissn.biomedcentral.com, ncbi.nlm.nih.gov, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov.