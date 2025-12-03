“Cancellato”, notizia bomba sul Grande Fratello: colpo basso per Simona Ventura

Brutte notizie per Simona Ventura e il suo “Grande Fratello”, è stato deciso di cancellare uno spazio legato al reality, la conduttrice non potrà che essere delusa.

La decisione di affidare il “Grande Fratello” a Simona Ventura, alla sua prima esperienza in questo programma, ma considerata una vera esperta del genere, era stata accolta in positivo da molti telespettatori, ma anche da gran parte degli addetti ai lavori. L’idea alla base era quella di far tornare il reality alle origini, proprio per questo si era deciso di puntare solo su concorrenti “Nip” che avessero davvero una storia da raccontare e il desiderio di farsi conoscere senza secondi fini, esattamente come accadeva un tempo, ma l’esperimento almeno per ora non può essere considerato vincente.

È certamente azzardato dare la colpa alla conduttrice, lei fa quello che può, con ogni probabilità gran parte della responsabilità è da addebitare a un format che è ormai logoro, per questo chi si trova davanti alla Tv a quell’ora preferisce guardare altro. Non stupisce quindi che le serie che vanno in onda in contemporanea sulla Rai abbiano ascolti decisamente stellari, anche se forse in pochi si aspettavano la presa di posizione che è arrivata da Mediaset nelle ultime ore.

Mediaset colpisce il “Grande Fratello”: brutto colpo per il reality

Ma quale sarebbe la decisione presa da Mediaset che colpisce direttamente il “Grande Fratello” e che non può che fare male a chi lavora al programma e a tutti gli appassionati? L’inizio del mese di dicembre è stato infatti accompagnato da una modifica nel palinsesto davvero significativa, che non si era mai verificato negli ultimi anni: è stata infatti cancellata la triscia quotidiana pomeridiana dedicata al reality, grazie a cui i telespettatori avevano modo di essere aggiornati su quanto avviene nella ‘Casa’, in attesa di maggiori approfondimenti in occasione della diretta del lunedì.

Una scelta certamente significativa, che dimostra indirettamente come a Cologno Monzese abbiano preso atto dello scarso appeal che ha generato questa edizione, per questo aveva poco senso occupare uno spazio in palinsesto che può essere ritenuto cruciale. Pensare che la cosa potesse cambiare era piuttosto difficile, visto che a breve il “Gf” chiuderà i battenti, anche se non si tratta di una mossa legata ai bassi ascolti, ma che era già decisa in partenza, legata sempre al ritorno alle origini del format, che non durava più di tre mesi. A occupare lo slot in palinsesto del “Grande Fratello” è la soap “La forza di una donna”, che ha conquistato subito tantissime persone sin dal suo arrivo sul piccolo schermo, destinata a diventare sempre più centrale per Canale 5.

Ogni giorno sarà infatti possibile seguire ben due episodi, uno alle 16:05 e un secondo alle 18:10, intervallati dal daytime di “Amici 25” e da “Dentro la notizia”, la trasmissione di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi. A farne le spese è però anche il programma che ha preso il posto di “Pomeriggio 5”, che non sembra avere conquistato particolarmente chi è a casa. Ogni puntata chiuderà quindi in anticipo, alle 18.10, per poi passare il testimone alla soap.

Si pensa in questo modo di rilanciare il daytime della rete ammiraglia, che finora brilla soprattutto per “Uomini e donne”. per poi andare incontro a una fuga su altri canali. A breve, infatti, è previsto il ritorno di un altro quiz storico, “Caduta Libera”, che sarà condotto da Max Giusti, chiamato a raccogliere l’eredità di Gerry Scotti, sempre più Re dell’access con “La Ruota della Fortuna”.

Questi i nuovi orari: