Ultime Notizie » body building » E’ morto un altro bodybuilder professionista e vincitore della competizione Arnold Classic Amateur

Si chiamava Paul Poloczek ed era un culturista o bodybuilder professionista tedesco di origine polacca: è morto all’età di 37 anni. La triste notizia è stata diffusa dalla moglie sui social media il 28 maggio. La causa della sua morte è sconosciuta, ma secondo dati non ufficiali, lo sportivo sembra sia morto per un infarto.

“Il bodybuilding era la tua vita. Non ti dimentichiamo, vivi nei nostri cuori. Ti ameremo per sempre. Ti amo caro”, ha scritto sua moglie, Katherin DeNev.

Secondo il portale Generation Iron, il bodybuilder della International Federation of Bodybuilding (IFBB) è apparso in pubblico per l’ultima volta al Campionato del mondo del National Bodybuilding Committee (NPC), tenutosi in Germania lo stesso

giorno.

Poloczek ha vinto il suo primo campionato all’età di 17 anni. Nel 2017, ha guadagnato la sua tessera professionale dopo aver vinto la competizione Arnold Classic Amateur in Ohio. Qui sotto Arnold Schwarzenegger (74 anni) durante la premiazione: