Sinner, in Inghilterra non riescono a capire: ”È una cosa ridicola”

Dall’Inghilterra non riescono a capire una scelta fatta da Jannik Sinner, definita addirittura “ridicola”, pochi si sarebbero aspettati questa presa di posizione.

Ogni cosa che fa Jannik Sinner, dentro o fuori dal campo, non può che fare notizia, non a caso a essersi affezionati a lui sono anche le persone che fino a qualche anno fa non seguivano il tennis, trovandolo addirittura uno sport noioso. Ogni volta che lui deve affrontare una partita importante sono così in tanti a sintonizzarsi davanti alla Tv e a fremere per lui, sperando che quella possa essere l’occasione per arricchire la sua bacheca, pur sapendo di avere ancora tanti anni davanti per farlo.

Tra i suoi punti di forza c’è certamente la capacità di non mollare anche nei momenti difficili, ben sapendo come a volte i match possano diventare lunghissimi ed estenuanti, con eventuali incidenti di percorso che possono rendere più complicata la situazione. È però inevitabile che la sua visibilità possa portarlo a subire anche qualche critica, non si può pensare che gli addetti ai lavori possano essere sempre teneri con lui, anche se questa volta le parole che arrivano su di lui dall’Inghilterra finiscono per rappresentare quasi un colpo al cuore per chi lo ama.

Dure critiche per Sinner in Inghilterra: cosa sta accadendo

Ogni sportivo finisce per essere oggetto di commenti positivi e negativi, anche se alcuni di loro possono godere di un’aurea quasi sempre buona, per questo può sembrare strano quando la situazione cambia nettamente. È il caso di Jannik Sinner, il gioiello del tennis italiano, che sta permettendo al nostro Paese di ritagliarsi soddisfazioni importanti, come non avvenivano da tempo e in alcuni casi anche uniche (basti pensare alla vittoria di Wimbledon), capace di piacere a tutti, sia ai ragazzini, che possono ispirarsi a lui, sia agli adulti, che vorrebbero che i propri figli lo prendessero a esempio per il senso del dovere che dimostra e la capacità di non montarsi la testa.

Questa volta la critica che lo colpisce direttamente arriva dall’Inghilterra, in modo assolutamente inaspettato. Tutta “colpa” di John Lloyd. un ex tennista inglese, che quindi sa bene quanto sia importante fare sacrifici e non mollare se si vogliono ottenere successi. Lui arriva addirittura a ritenere “ridicolo” quanto accaduto recentemente, parola che almeno in apparenza non sembra pesante ma che in fondo può essere considerata una stilettata solo velata.

Il suo riferimento è alla recente Coppa Davis, che si è conclusa con la terza vittoria consecutiva da parte dell’Italia, a cui non ha però partecipato Sinner, che aveva deciso di prendersi un periodo di riposo dopo il suo ennesimo trionfo, quello arrivato alle ATP Finals di Torino. Molti si sarebbero aspettati, infatti, che l’altoatesino volesse concludere al meglio una stagione che è stata già decisamente soddisfacente, prendendo parte a uno dei tornei più importanti, decidere a priori di farlo è apparso quasi da snob.

“La mia reazione alla sua decisione è stata quella di tristezza e non perché l’Italia ha vinto. Ma perché ormai la Davis è diventata questo. Ripeto questa cosa ormai da anni, con questo formato la Coppa è diventata una cosa ridicola“ – sono state le sue parole al podcast ‘Inside-In-Tennis’.

Fino a qualche tempo fa la Davis era considerata la migliore competizione a squadre per i tennisti ma se ci sono alcuni degli elementi più rappresentativi che danno forfait prima di iniziare questa teoria viene meno. E a farne le spese è ovviamente lo spettacolo: “Non puoi considerare questa competizione come la migliore per squadre se è presente solo un giocatore della Top 10. Musetti e Sinner hanno preferito riposarsi invece di partecipare per preparare la prossima stagione. Per me è una cosa che va oltre la mia comprensione. Non sarebbe mai successo ai miei tempi“. I tempi quindi cambiano anche nel tennis, ma non è detto che questo significhi migliorare.