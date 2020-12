DIRETTA CALCIO – I risultati della 13a giornata del campionato di calcio di Serie A, penultimo turno del 2020 e prima della vacanze di Natale. Il Milan batte il Sassuolo (gol record di Leao dopo 6″76) e resta in vetta, niente sorpasso Inter. I nerazzurri superano lo Spezia ma restano a -1.

Fiorentina-Verona 1-1, Sampdoria-Crotone 3-1, Parma-Juventus 0-4, Torino-Bologna 1-1, Benevento-Genoa 2-0, Cagliari-Udinese 1-1, Inter-Spezia 2-1, Sassuolo-Milan 1-2, Atalanta-Roma 4-1, Lazio-Napoli 2-0.

La classifica della Serie A prima dell’ultima giornata del 2020.

Milan capolista con 31 punti, Inter 30, Juventus 27, Roma 24. Dopo la zona Champions abbiamo Napoli e Sassuolo 23, Atalanta e Lazio 21, Verona 20, Sampdoria 17, Udinese e Benevento 15, Cagliari e Bologna 14, Parma 12, Fiorentina e Spezia 11.

La 14a giornata di Serie A, l’ultima del 2020.

In zona retrocessione, questo momento, si trovano Torino e Genoa con 7 punti, chiude il Crotone con 6.

Martedì 22/12 ore 18:30 Crotone-Parma in diretta streaming su DAZN.

Martedì 22/12 ore 20:45 Juventus-Fiorentina in diretta streaming su SKY.

Mercoledì 23/12 ore 18:30 Verona-Inter in diretta streaming su SKY.

Mercoledì 23/12 ore 20:45 Bologna-Atalanta in diretta streaming su SKY.

Mercoledì 23/12 ore 20:45 Milan-Lazio in diretta streaming su DAZN.

Mercoledì 23/12 ore 20:45 Roma-Cagliari in diretta streaming su DAZN.

Mercoledì 23/12 ore 20:45 Sampdoria-Sassuolo in diretta streaming su SKY.

Mercoledì 23/12 ore 20:45 Napoli-Torino in diretta streaming su SKY.

Mercoledì 23/12 ore 20:45 Spezia-Genoa in diretta streaming su SKY.

Mercoledì 23/12 ore 20:45 Udinese-Benevento in diretta streaming su SKY.