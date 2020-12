Sassuolo Milan streaming video e diretta tv oggi domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15 per la 13a giornata di Serie A. Big match d’alta classifica in Serie A per il 13esimo turno, con Sassuolo e Milan distanti appena cinque lunghezze. Match da non perdere per questo scontro diretto al Mapei Stadium tra gli emiliani e la squadra di Pioli. De Zerbi privo dello squalificato Locatelli, ma Caputo può partire dall’inizio. Rossoneri ancora senza Ibrahimovic che tornerà nel 2021, davanti confermato Rebic come Kalulu in difesa. Andiamo a scoprire dove vedere Sassuolo Milan streaming e diretta tv.

Sassuolo Milan streaming live: ultime notizie formazioni.

Brutte notizia per Ibrahimovic: nuovo stop. Lo svedese ha accusato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo: prossimo esame tra non meno di dieci giorni. Potrebbe però tornare dal 1′ Saelemaekers insieme a Calhanoglu e Leao. Problemino fisico per Rebic ma c’è ottimismo

⚽ Queste le probabili formazioni di Sassuolo Milan:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Locatelli. Indisponibili: Ricci, Romagna.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Bennacer, Gabbia, Kjaer.

Dove vedere diretta Sassuolo Milan streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Sassuolo Milan in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

La partita non viene trasmessae nemmeno su DAZN.

Sassuolo Milan streaming live con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Dove vedere Sassuolo Milan streaming gratis alternativa Rojadirecta.



Le alternative per vedere il match Sassuolo Milan online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live streaming su Radio Rai 1.