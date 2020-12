Lazio Napoli streaming video e diretta tv oggi domenica 20 dicembre 2020 alle ore 20:45 per la 13a giornata di Serie A. Sarà Daniele Orsato l’arbitro scelto per dirigere Lazio-Napoli, match valido per il 13° turno di campionato in programma domenica sera all’Olimpico. Insieme con l’arbitro di Schio ci saranno gli assistenti Tegoni e Ranghetti, il IV uomo è Chiffi, mentre al Var ci sarà Mazzoleni. Lo scorso anno ad aggiudicarsi la gara era stata la squadra di Inzaghi per 1-0 con un gol di Immobile dopo un dubbio contatto con Ospina. Andiamo a scoprire dove vedere Lazio Napoli streaming e diretta tv.

Lazio Napoli streaming live: ultime notizie formazioni.

Scelte quasi obbligate per Inzaghi, che dovrebbe confermare Escalante in regia e la coppia d’attacco Correa-Immobile. Con l’infortunio di Mertens e la squalifica di Osimhen, Gattuso dovrà reinventarsi l’attacco: uno tra Lozano e Politano dovrà essere adattato a sinistra, Petagna praticamente sicuro del posto da titolare.

⚽ Queste le probabili formazioni di Lazio Napoli:

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto; Marusic; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fares, Lucas Leiva, Lulic, Proto, Vavro.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Politano; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: Insigne. Indisponibili: Mertens, Osimhen.

Dove vedere diretta Lazio Napoli streaming senza Rojadirecta.

La partita di calcio Lazio Napoli in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

La partita non viene trasmessae nemmeno su DAZN.

Lazio Napoli streaming live con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Le alternative per vedere il match Lazio Napoli online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e Rojadirecta, non sono considerati legali. A vostro rischio e pericolo quindi.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione (info qui). Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live streaming su Radio Rai 1.