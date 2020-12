DIRETTA JUVE – Riparte forte la Juventus di Pirlo che passa 4-0 al Tardini con il Parma e aggancia momentaneamente l’Inter al secondo posto (a -1 dal Milan capolista). Con un poker di gol i Bianconeri ottengono un successo pieno in una partita che non è mai stata messa in discussione. In evidenza CR7 Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta dopo le critiche ricevute al termine della partita contro l’Atalanta.

La Juventus non teneva la porta inviolata in trasferta dallo scorso giugno in Serie A, sul campo del Bologna (2-0): da allora 11 gare esterne di fila senza clean sheet. Il Parma non perdeva in casa dalla prima giornata di campionato contro il Napoli (0-2); da allora era rimasto imbattuto per cinque gare (1 vittoria e 4 pari), con solo due gol al passivo

Parma-Juventus risultato esatto finale 0-4

Marcatori gol: 23′ Kulusevski, 26′ e 48′ CR7 Cristiano Ronaldo, 85′ Morata.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi (60′ Busi), Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Sohm, Hernani, Kurtic (85′ Brugman); Kucka (60′ Cyprien), Cornelius (60′ Gervinho), Gervinho (46′ Karamoh). Allenatore Liverani.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci (76′ Cuadrado), De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, McKennie (76′ Portanova), Ramsey (68′ Bernardeschi); Morata, Cristiano Ronaldo (82′ Chiesa). Allenatore Pirlo.