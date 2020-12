Dove vedere le partite di calcio in tv Lazio-Napoli, Sassuolo-Milan, Inter-Spezia e tutte le altre di oggi domenica 20 dicembre 2020. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

12:30 Torino-Bologna Streaming (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Torino-Bologna è il lunch match di oggi domenica che si gioca al Grande Torino in occasione della 13esima giornata del campionato di Serie A. Arbitra Fabrizio Pasqua, della sezione di Tivoli. I granata sono ultimi in classifica con 6 punti, il Bologna di Mihajlovic a quota 13. Turnover nell formazioni in quanto qualche rotazione è indispensabile visto che alle porte c’è un altro turno infrasettimanale.

Diretta Torino Bologna con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

13:00 Brighton-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Brest-Montpellier (Ligue 1) – Dazn

13:00 Kilmarnock-Aberdeen (Scottish Premier League) – Sky Sport Collection

13:30 Arsenal-Everton (Fa Wsl) – Dazn

14:00 Celta-Alaves (Liga) – Dazn

14:30 Cynthialbalonga-Matese (Serie D) – Sportitalia

14:30 Ado Den Haag-Ajax (Eredivisie) – Dazn

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Sassuolo-Milan Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Big match d’alta classifica in Serie A per il 13esimo turno, con Sassuolo e Milan distanti appena cinque lunghezze. Match da non perdere per questo scontro diretto al Mapei Stadium tra gli emiliani e la squadra di Pioli. De Zerbi privo dello squalificato Locatelli, ma Caputo può partire dall’inizio. Rossoneri ancora senza Ibrahimovic che tornerà nel 2021, davanti confermato Rebic come Kalulu in difesa.

Diretta Sassuolo Milan con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Inter-Spezia Streaming (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Inter e Spezia avversarie a San Siro nella domenica di Serie A per una “storica” prima volta in campionato. Conte, senza Sanchez, conferma la coppia Lukaku-Lautaro. A centrocampo torna a disposizione Vidal, in ballottaggio per un posto. Hakimi e Perisic chiedono spazio in fascia. Italiano senza Chabot in difesa e con tanti dubbi tra centrocampo e attacco. La certezza è Nzola, 6 gol in stagione.

Diretta Inter Spezia con i canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

15:00 Benevento-Genoa (Serie A) – Sky Sport (Canale 254 Satellite)

15:00 Cagliari-Udinese (Serie A) – Dazn e Dazn1.

15:15 Tottenham-Leicester (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

15:30 Friburgo-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:15 Granada-Betis (Liga) – Dazn

16:30 Celtic-Hearts (Finale Scottish Cup) – Sportitalia (Differita)

17:00 Lorient-Rennes (Ligue 1) – Dazn

17:30 Manchester United-Leeds United (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:00 Atalanta-Roma Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Tre punti per provare a risalire in classifica e dare seguito al pareggio ottenuto contro la Juventus allo Stadium: è questo l’obiettivo dell’Atalanta (18 punti), che domenica alle 18 a Bergamo sfida la Roma nella 13^ giornata di Serie A.

Nei giallorossi tornano Mirante, Cristante e Karsdorp, Gasperini ritrova Toloi mentre Papu Gomez va verso una nuova panchina.

Diretta Atalanta Roma con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

18:00 Wolfsburg-Stoccarda (Bundesliga) – Sky Sport Collection

18:30 Cadice-Getafe (Liga) – Dazn

20:15 West Brom-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football

20:45 Lazio-Napoli Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Sarà Daniele Orsato l’arbitro scelto per dirigere Lazio-Napoli, match valido per il 13° turno di campionato in programma domenica sera all’Olimpico. Insieme con l’arbitro di Schio ci saranno gli assistenti Tegoni e Ranghetti, il IV uomo è Chiffi, mentre al Var ci sarà Mazzoleni. Lo scorso anno ad aggiudicarsi la gara era stata la squadra di Inzaghi per 1-0 con un gol di Immobile dopo un dubbio contatto con Ospina.

Diretta Lazio Napoli con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:00 Lille-Psg (Ligue 1) – Dazn e Dazn1

21:00 Eibar-Real Madrid (Liga) – Dazn.

Tra le partite da vedere domani lunedì 21 dicembre 2020 evidenziamo il posticipo di Serie B Salernitana-Virtus Entella alle 21, mentre martedì inizia il secondo turno infrasettimanale della Serie A di questa stagione con il 14esimo turno con Crotone-Parma alle 18:30 e Juventus-Fiorentina alle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.