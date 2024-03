Ultime Notizie » Bill Gates » Brasile: Zanzare geneticamente modificate contro la Dengue

Gli scienziati in Brasile stanno rilasciando zanzare geneticamente modificate nell’ambiente per combattere l’aumento dei casi di febbre dengue nel paese.

Più di 1 milione di casi dell’infezione virale diffusa dalle zanzare sono stati segnalati nei primi due mesi di quest’anno, il 226% in più rispetto a quelli segnalati nello stesso periodo nel 2023. Diverse città sono in stato di emergenza. Ad esempio, a febbraio, Rio de Janeiro ha dichiarato l’epidemia un’emergenza sanitaria pubblica dopo che la città ha registrato più di 42 mila casi della malattia dall’inizio dell’anno.

Quasi la metà della popolazione mondiale vive in aree a rischio di infezione da dengue. In Brasile, la malattia è endemica, il che significa che circola costantemente. Tra il 2003 e il 2019, sono stati segnalati più di 11 milioni di casi nel paese, con il picco di trasmissione che di solito si verifica durante la stagione delle piogge annuale, da ottobre a maggio. Tuttavia, epidemie insolitamente grandi si verificano approssimativamente ogni tre o quattro anni.

Solo 1 persona su 4 infettate dal virus della dengue sviluppa sintomi della malattia, che includono febbre, mal di testa e nausea. Questi sintomi di solito si risolvono entro due o sette giorni. Tuttavia, la malattia può talvolta progredire e diventare grave, portando all’ospedalizzazione e, eventualmente, alla morte.

Non esiste un trattamento specifico disponibile per l’infezione; invece, l’assistenza medica mira a alleviare il dolore dei pazienti e a mantenere le loro funzioni vitali. La malattia non può essere trasmessa direttamente da persona a persona.

Di fronte a un numero crescente di casi di dengue, le autorità sanitarie in Brasile stanno testando approcci alternativi per controllare la diffusione della malattia, oltre a distribuire un vaccino. Queste strategie includono l’uso di zanzare geneticamente modificate, sforzo guidato dall’azienda biotecnologica Oxitec finanziata da Bill Gates.

L’azienda alleva zanzare maschio Aedes aegypti – la specie che diffonde il virus della febbre dengue agli esseri umani – geneticamente modificate per portare un gene che uccide qualsiasi prole femminile che generano prima che i parassiti raggiungano l’età adulta. La febbre dengue si diffonde solo attraverso le punture di zanzare femmine A aegypti, quindi il rilascio di queste zanzare modificate in una regione può aiutare a ridurre il numero di parassiti che possono diffondere il virus alle persone.

Le uova delle zanzare maschio modificate di Oxitec vengono poste in scatole e vengono fatte schiudere con l’aggiunta di acqua.

Le zanzare A aegypti di solito depongono le loro uova in acqua stagnante – specificamente, sulle pareti interne dei contenitori che contengono l’acqua, come ciotole o pneumatici. Quindi, le scatole di Oxitec imitano ciò che accade in natura.

Le zanzare modificate “completano il ciclo all’interno di queste scatole in circa dieci giorni e gli insetti adulti escono per fare il loro lavoro”, ha detto Natalia Ferreira, direttore generale di Oxitec in Brasile. “L’approccio può ridurre il numero di popolazione di A aegypti fino al 90% nelle regioni in cui vengono rilasciate le zanzare geneticamente modificate”.

Oxitec sta rilasciando queste zanzare modificate in numerose città in Brasile, tra cui Suzano nello stato di San Paolo, che ha dichiarato lo stato di emergenza a causa della febbre dengue a febbraio.

Il Brasile non è il primo paese a ricevere i parassiti progettati da Oxitec. Ad esempio, nel 2021, zanzare geneticamente modificate A aegypti sono state rilasciate per la prima volta negli Stati Uniti, per ridurre il numero di zanzare selvatiche che causano malattie nelle Florida Keys.

Separatamente, i scienziati hanno intenzionalmente infettato le zanzare in alcune regioni del mondo, inclusi parti del Brasile e degli Stati Uniti, con un tipo di batterio chiamato Wolbachia, che riduce la capacità delle zanzare di diffondere la dengue.

Ci sono state preoccupazioni che queste zanzare geneticamente modificate a volte producano prole vitale che può sopravvivere per trasmettere i loro geni agli insetti nativi, con conseguenze sconosciute. Ma finora non ci sono prove che suggeriscano che ciò possa danneggiare gli esseri umani.