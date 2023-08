Ultime Notizie » Bill Gates » Nuova “arma biologica” supportata da Bill Gates: a cosa serve?

Attraverso il suo blog personale, Gates Notes, il filantropo ed ex imprenditore Bill Gates ha commentato ciò che pensa dell’ultima “arma” che viene utilizzata per combattere le malattie nei paesi del continente africano.

Gates spiega che la malaria, che era stata quasi eradicata in Gibuti 10 anni fa, è tornata a causa dell’invasione di una specie di zanzara proveniente dall’Asia e dalla penisola arabica.

Questa zanzara, chiamata Anopheles stephensi, si riproduce negli ambienti urbani e si è dimostrata resistente agli insetticidi utilizzati per controllare le popolazioni di zanzare. Inoltre, punge nel pomeriggio, rendendo le zanzariere meno efficaci come protezione.

Gates sottolinea che le città africane, che ospitano già una grande percentuale della popolazione, offrono un habitat ideale per questa zanzara. Pertanto, è necessaria una nuova soluzione per combattere questa minaccia.

Qual’è la nuova arma di Bill Gates per combattere la malattia

Nel 2018, il governo di Gibuti ha iniziato a esaminare la tecnologia Oxitec, che utilizza zanzare geneticamente modificate per combattere la zanzara vettore della dengue in Brasile. L’obiettivo è utilizzare la stessa tecnologia per controllare l’Anopheles stephensi e ridurre la diffusione della malaria in Africa.

Sebbene questa soluzione non sia ancora stata testata, il governo di Gibuti si prepara a rilasciare le prime zanzare Oxitec l’anno prossimo nella capitale del paese. Bill Gates ritiene che questa innovazione possa contribuire significativamente alla lotta contro la malaria.