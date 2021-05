Ultime Notizie » Bill Gates » Florida Keys: Liberato il primo lotto di Zanzare “autodistruttive” Geneticamente Modificate

La società britannica di biotecnologia Oxitec (azienda sostenuta da Bill Gates) continua con i suoi piani di rilasciare centinaia di milioni di zanzare geneticamente modificate per testare una nuova forma sperimentale di controllo della riproduzione di ‘Aedes aegypti‘, una specie che diffonde dengue, Zika, febbre gialla e altre infezioni pericolose per la vita umana.

Il primo lotto di zanzare è stato rilasciato la scorsa settimana nelle Florida Keys, sulla costa meridionale dello stato, “dopo un decennio di approvazioni normative e pianificatorie”, come confermato dalla società sostenuta dalla Bill and Melinda Gates Foundation. Nei prossimi mesi, sei posti “ospiteranno le scatole di rilascio maschili ‘Aedes aegypti’ di Oxitec che rilasceranno lentamente le loro zanzare maschi auto-limitanti“.

Il progetto, sostenuto dalle autorità locali, consiste nel rilasciare milioni di zanzare maschi con un gene modificato, chiamato OX5034, che limiterebbe la sopravvivenza delle femmine con cui si accoppiano. Pertanto, le femmine morirebbero prima di crescere abbastanza da pungere e diffondere malattie, poiché si nutrono solo di sangue, mentre i maschi si nutrono di nettare.

Quando i nuovi maschi crescono, si accoppiano con più femmine, il che ridurrebbe ulteriormente la quantità di “ Aedes aegypti “.

Oxitec ha sottolineato che, sebbene questa specie rappresenti solo il 4% della popolazione di zanzare nelle Florida Keys, è responsabile di quasi tutta la trasmissione delle malattie nell’arcipelago.

L’azienda ha spiegato inoltre che la sua tecnologia contro “Aedes aegypti” è stata testata con successo nel 2019 nello stato brasiliano di San Paolo, dove dopo solo 13 settimane di trattamento, sono riusciti a sopprimere fino al 95% della popolazione di questa specie.

Tuttavia, il progetto è stato criticato da alcuni residenti delle Florida Keys e sostenitori dell’ambiente, preoccupati per il possibile impatto sia sugli esseri umani che su altre specie. “Considero criminale che siamo coinvolti in questo esperimento. Rischiamo tutto e non vinciamo nulla, e tutto a beneficio di Oxitec”, ha detto il residente Meagan Hull durante una riunione del consiglio locale il mese scorso.