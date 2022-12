Ultime Notizie » Mutazione genetica » “Super Zanzare” resistenti agli insetticidi scoperte nel sud-est asiatico

Uno studio condotto da ricercatori giapponesi ha scoperto l’esistenza di zanzare più resistenti agli insetticidi. Per fare ciò, hanno raccolto esemplari della specie ‘Aedes aegypti’ in Vietnam, Indonesia, Cambogia, Taiwan e Ghana, che hanno esposto a sostanze chimiche destinate a ucciderli o respingerli. Hanno così verificato che coloro che provenivano dal Vietnam e dalla Cambogia avevano sviluppato una maggiore capacità di sopravvivenza.

Secondo la prima tranche della ricerca pubblicata su Science Advances, solo il 20% delle zanzare raccolte in Vietnam è morto dopo l’esposizione ai pesticidi piretroidi, mentre il tasso di mortalità del resto era entro i numeri previsti.

Mutazione del gene L982W

Analizzando queste ‘superzanzare‘, si è scoperto che avevano subito una mutazione del gene L982W, che è legato alla resistenza.

Il passo successivo è stato quello di raccogliere più campioni in Cambogia e Singapore per studiarne i geni, e hanno trovato dieci ceppi con mutazioni simili a quelle delle zanzare vietnamite.

Quasi tutti erano in campioni raccolti in Cambogia.

“Penso che il nostro lavoro ci aiuterà a capire che l’evoluzione è una forza potente”, ha detto Shinji Kasai, leader della ricerca, aggiungendo che Aedes aegypti può “vivere ovunque”.

Il team di ricerca ha dettagliato che fino al 78% delle zanzare raccolte in Cambogia o Vietnam erano resistenti al piretroide grazie alla mutazione genetica.

Seria minaccia senza precedenti

Hanno anche spiegato che quelli con una combinazione della mutazione del gene L982W con un’altra potrebbero sopravvivere a un’esposizione a insetticidi da 500 a 1.000 volte la quantità che normalmente li ucciderebbe.

Sebbene la zanzara con la mutazione sia stata finora trovata solo in due paesi, i ricercatori hanno avvertito che potrebbe diffondersi in altre aree del sud-est asiatico, dove potrebbe diventare una “seria minaccia senza precedenti per il controllo della dengue” e di altre malattie.