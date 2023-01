Ultime Notizie » Immunizzazione » Zanzare modificate per somministrare i Vaccini

Un team di ricercatori cinesi ha sviluppato una nuova tecnologia che utilizza le zanzare per immunizzare alcuni animali contro alcune pericolose malattie virali. Lo studio potrebbe dare un importante contributo alla riduzione delle infezioni da virus zoonotici del gruppo dei flavivirus e aiutare a salvare la fauna selvatica in via di estinzione.

I virus zoonotici circolano nel serbatoio naturale e si diffondono sporadicamente alle popolazioni umane, dando origine a endemismi o pandemie. I ricercatori hanno sviluppato un vaccino di prova, fornito dalle zanzare, basato sul fatto che il virus Chaoyang (CYV), un flavivirus specifico per gli insetti, si moltiplica in modo difettoso nelle cellule dei vertebrati.

Sviluppo e sperimentazione di vaccini

Il vaccino per controllare un pericoloso flavivirus, il virus Zika (ZIKV), è stato costruito sostituendo alcune parti del CYV con quelle dello ZIKV tramite modificazioni genetiche. Fornendo sangue contenente questo virus chimerico (CYV-ZIKV) alle zanzare, gli insetti sono diventati portatori del vaccino. In questo modo sono riusciti a moltiplicare efficacemente il CYV-ZIKV nelle zanzare Aedes, che sono passate solo nella saliva del vettore, senza possibilità di trasmissione sessuale.

Per ridurre il rischio che il virus CYV-ZIKV si disperda nell’ambiente, le zanzare sono state sottoposte a raggi X per garantire il 100% di infertilità, che non ha influito sulla presenza virale nella saliva.

Nei test successivi, ogni topo di laboratorio è stato morso fino a tre volte da 30 diverse zanzare, per simulare le condizioni naturali. L’immunizzazione dei topi tramite punture diha suscitato risposte immunitarie specifiche per ZIKV robuste e persistenti. In questo modo hanno conferito una protezione completa contro il virus ZIKV, dimostrando l’efficacia del nuovo vaccino.

Di conseguenza, i topi vaccinati, generando una risposta immunitaria, non potevano più trasmettere ZIKV. I ricercatori hanno concluso che l’immunizzazione con un vaccino a vettore ISF tramite punture di zanzara è possibile per indurre l’immunità di gregge negli ospiti ZIKV wild-type. A suo avviso, questo risultato fornisce una strada futura per lo sviluppo di un vaccino fornito dalle zanzare per eliminare i virus zoonotici nel ciclo silvestre.

Hanno inoltre indicato che l’immunizzazione mirata degli animali selvatici che sono serbatoi di virus è un approccio promettente, non solo per il controllo delle malattie zoonotiche che infettano gli animali domestici e gli esseri umani, ma anche per la protezione della fauna selvatica in via di estinzione, come sarebbe, tra gli altri , il caso del Grévol golado (Bonasa umbellus) decimato dal virus del Nilo occidentale.

Lo studio è presente in una recente pubblicazione su Nature Communications.