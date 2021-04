Ultime Notizie » Bill Gates » Bill Gates finanzia Oxitec per le Zanzare Geneticamente Modificate in Florida

La società britannica di biotecnologia Oxitec sta portando avanti il ​​suo controverso piano per il rilascio di centinaia di milioni di zanzare geneticamente modificate, una nuova forma sperimentale di controllo mirato dei parassiti, nelle Florida Keys.

L’obiettivo è essenzialmente quello di introdurre una nuova versione geneticamente modificata della zanzara Aedes aegypti – che può diffondere malattie come la dengue e la malaria – che può schiudere solo prole maschio, non mordace, al fine di ridurre gradualmente la popolazione. Una connessione che è passata per lo più ignorata durante il lancio dell’esperimento è il coinvolgimento del co-fondatore di Microsoft e filantropo per la salute pubblica Bill Gates nel finanziamento dell’azienda, confermato da Oxitec nel 2018, attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation.

Sulla base di rapporti precedenti, sembra che la Gates Foundation abbia promesso circa $ 4,1 milioni a Oxitec nel 2018 per sviluppare una nuova zanzara che avrebbe preso di mira la malaria nelle Americhe, nell’Asia meridionale e nell’Africa orientale. Secondo quanto riferito, Oxitec ha anche ricevuto $ 5 milioni per le sue zanzare Aedes – il tipo previsto per il rilascio in Florida – attraverso l’iniziativa Global Grand Challenges della Gates Foundation nel 2010. Nel frattempo, Science Magazine ha riferito nel 2010 che la Fondazione Gates aveva elargito $ 19,7 milioni per un progetto a cui ha preso parte Oxitec.

Il coinvolgimento di Gates complica l’iniziativa già tanto criticata. Da un lato, l’esperimento potrebbe portare a un modo straordinario per controllare le malattie, salvando potenzialmente centinaia di migliaia di vite all’anno. Ma i critici dicono che potrebbe fallire, ritorcersi contro o aprire le porte ad applicazioni più preoccupanti della tecnologia. E l’idea che una delle persone più ricche del mondo possa aiutare a portare avanti esperimenti di modifica genetica che vengono scatenati nell’ecosistema aperto è, a dir poco, un argomento delicato.

L’eradicazione della malaria è da tempo in cima alla lista delle priorità di Bill Gates. La sua fondazione di investimenti filantropici ha investito per anni denaro in vari campi come la ricerca sui vaccini contro la malaria e dal 2016 sta spingendo per l’idea di utilizzare zanzare geneticamente modificate per eliminare la malattia in Brasile.

“Le zanzare geneticamente modificate si stanno dimostrando promettenti nel controllo di altre malattie trasmesse da vettori, quindi non vediamo l’ora di esplorare il loro uso insieme a interventi complementari per la malaria”, ha detto il direttore della malaria della Fondazione Gates Philip Welkhoff in un

Siamo chiari. Bill Gates è stato spesso una calamita per teorie del complotto totalmente infondate, quando in realtà ha contribuito miliardi a cause meritevoli durante il suo secondo atto di filantropo. Ma a volte è stato anche criticato per aver fatto chiamate di salute pubblica scadenti, come quando ha recentemente sostenuto che gli Stati Uniti (leggi su Independent) non dovrebbero condividere le formule del vaccino COVID-19 con i paesi più poveri. In questo caso della Florida, alcuni aspetti del rilascio di zanzare modificato geneticamente sembrano affrettato, mal comunicato e mal accolto dai residenti locali.

Il rilascio delle zanzare in Florida è ferocemente contrastato da una parte significativa della comunità locale, così come da attivisti ed esperti esterni, sebbene molti affermino che con controlli migliori e ricerche più avanzate, sarebbero più aperti al prova nella loro comunità.

Ma per ora, i critici dicono che ci sono difetti scientifici nel piano di Oxitec per il rilascio in Florida e test di sicurezza insufficienti. Non ci sono prove controllate in modo indipendente che le zanzare ridurranno effettivamente la trasmissione di malattie in Florida o che non causeranno nuovi problemi nell’ambiente. Molti nella comunità affermano di ritenere che l’esperimento sia stato forzato su di loro senza alcun modo per rinunciare a fare le valigie e lasciare l’area.