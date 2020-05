Bill Gates aveva avvertito Trump della minaccia di una pandemia nel 2016.

Il fondatore di Microsoft Bill Gates ha affermato di aver cercato di avvertire Donald Trump dei pericoli di un grave focolaio virale nel dicembre 2016, poco dopo essere diventato presidente eletto degli Stati Uniti, e si sente in colpa per di non aver insistito di più sul suo argomento.

Questo miliardario e filantropo americano ha deciso anni fa che quando avrebbe incontrato persone importanti in tutto il mondo, avrebbe parlato del rischio pandemia.

Bill Gates si sente “fatale” perché “l’idea principale” di quell’incontro con Trump era che “si potevano prendere misure e ridurre al minimo il danno”: “Vorrei aver fatto di più per attirare l’attenzione sul pericolo”, ha lamentato durante una ntervista al The Wall Street Journal.

Poche risposte solide. In tal senso, Bill Gates ha notato che molti leader mondiali erano d’accordo con il suo consiglio, ma pochi hanno preso provvedimenti per prepararsi e questo lo ha portato a cercare possibili soluzioni da solo.

Pertanto, quando gli è stato chiesto dei virus respiratori, dell’importanza delle scuole e delle quarantene, quanta trasmissione può essere ridotta, o anche se le maschere aiutano davvero o no, “tutte quelle domande non hanno avuto risposte solide”.

L’imprenditore tecnologico e sua moglie hanno creato la Bill and Melinda Gates Foundation nel 2000 e da allora hanno offerto aiuto nella ricerca di trattamenti per alleviare varie crisi di salute, come quelle causate dai virus Ebola e Zika.

Oggi, gli sforzi di quell’organizzazione si concentrano sulla riduzione al minimo della pandemia globale covid-19: ha già speso circa 250 milioni di dolalri per combattere la malattia nella speranza di trovare un vaccino.

Per quanto riguarda i compiti legati allo sviluppo di un rimedio contro la SARS-CoV-2, Bill Gates “ogni giorno” pensa se rimarranno senza contenitori di vetro perché “nessuno ha mai prodotto 7 miliardi di vaccini“.