Bill Gates e famiglia si stavano preparando da anni ad una possibile pandemia.

Melinda Gates, imprenditrice, filantropo e moglie di Bill Gates, una delle persone più ricche del mondo, ha dichiarato in un’intervista alla BBC che la sua famiglia si stava preparando da anni per una pandemia, accumulando cibo a casa.

“Alcuni anni fa abbiamo parlato di cosa sarebbe successo se non ci fosse acqua potabile, cosa sarebbe successo se non ci fosse abbastanza cibo, dove potremmo andare, cosa potremmo fare come famiglia?“, ha detto la filantropa.

“Siamo pronti, abbiamo avuto del cibo nel seminterrato nel caso ne avessimo bisogno”, ha aggiunto.

La Profezia di Bill Gates sul Coronavirus Covid-19

Melinda spiega che, sebbene la sua famiglia si trovi in una situazione privilegiata, ora tutti si trovano in una situazione simile perché

Bill Gates è uno dei magnati che monopolizza maggiormente l’attenzione in quei momenti di incertezza, quando il mondo affronta la pandemia di coronavirus. Nel 2015, il miliardario aveva avvertito del pericolo di un potenziale virus ed aveva espresso la sua paura di una possibile catastrofe. Quest’anno, la fondazione di beneficenza Bill e Melinda Gates ha donato 250 milioni di dollari per combattere il coronavirus con un appello alla solidarietà internazionale per combattere la pandemia.