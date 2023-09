Ultime Notizie » Alexander Zverev » US Open: Medvedev-Rublev e Alcaraz-Zverev Streaming Gratis, dove Diretta Tennis TV Oggi

US OPEN STREAMING – Mercoledì 6 settembre si giocheranno gli ultimi quarti di finale degli US Open a New York. I match in programma sono Zheng-Sabalenka, Medvedev-Rublev, Vondrousova-Keys e Alcaraz-Zverev. Medvedev-Rublev è un classico moderno del tennis, con Medvedev che ha vinto cinque volte su sette. Alcaraz-Zverev è l’atteso incontro della notte, con il tedesco che ha eliminato Sinner (sconfitto agli ottavi). Zverev ha battuto il campione in carica degli US Open in tre dei cinque precedenti incontri, tra cui l’unico match negli Slam ai quarti del Roland Garros 2022.

Ecco il programma odierno degli US Open a partire dalle ore 18:00 di oggi 6 settembre 2023 all’Arthur Ashe Stadium:

– CHI Qinwen Zheng [23] vs Aryna Sabalenka [1]

– Daniil Medvedev [3] vs Andrey Rublev [8]

E a partire dall’1 AM del 7 settembre:

– CZE Marketa Vondrousova [9] vs USA Madison Keys [17]

– ESP

Dove vedere gli incontri di tennis degli US Open in streaming gratis e diretta tv

Gli spettatori avranno la possibilità di seguire le partite degli US Open sia in televisione che in streaming. Le trasmissioni in diretta tv saranno disponibili su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre, mentre il servizio di streaming gratis per gli abbonati sarà offerto da SuperTenniX. Queste opzioni permetteranno a un vasto pubblico di godersi gli incontri di questo importante torneo di tennis.