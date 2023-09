Ultime Notizie » caraibi » Tempesta tropicale Lee diventa Uragano, previsioni: “estremamente pericoloso”

Il National Hurricane Center (NHC) ha riferito che la tempesta tropicale Lee si è trasformata in Urgano Categoria 1 sulla scala Saffir-Simpson nell’Oceano Atlantico, definendolo “estremamente pericoloso”. Si prevede che si dirigerà verso le Isole Sottovento (Polinesia Francese), inclusa le Isole Vergini americane. Lee è diventata una tempesta tropicale il 5 settembre e si sta muovendo verso ovest-nordovest. Secondo le previsioni non dovrebbe avere un impatto sugli Stati Uniti. Si tratta della quarta tempesta tropicale a diventare un uragano in questa stagione, seguendo i passi degli Uragani Don, Franklin e

Sempre secondo le previsioni del Centro Uragani NHC, Lee passerà a un uragano maggiore entro venerdì. Le previsioni ufficiali prevedono che l’uragano Lee diventi un uragano di categoria 3 questo venerdì mattina, raggiungendo forse la categoria 4 più tardi quel giorno. Giovedì mattina l’uragano Lee ha mostrato di nuovo segni di rapida intensificazione, giorni prima di un percorso precario e incerto verso nord che gran parte della costa orientale degli Stati Uniti dovrà osservare da vicino.