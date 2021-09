Ultime Notizie » Daniil Medvedev » VIDEO: Djokovic rompe la racchetta e piange nella finale US Open vinta da Daniil Medvedev

Il serbo Novak Djokovic non ha potuto trattenere le lacrime alla fine della sua partita con Daniil Medvedev, che ha sancito il russo come vincitore degli US Open di tennis questa domenica con il punteggio finale di 6-4, 6-4, 6-4.

Prima del cambio campo prima dell’ultima partita, entrambi i giocatori si sono presi una pausa e si sono seduti. Con poche possibilità di vincere, Djokovic ha ceduto alle sue emozioni. Si è messo un asciugamano in testa per nascondere la sua angoscia e disperazione per la meta mancata e ha cominciato a piangere.

Djokovic is in tears at the changeover. 😥 #usopen pic.twitter.com/UcwP6PQHrS — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 12, 2021

Già nel secondo set il serbo aveva mostrato la frustrazione provata rompendo la racchetta a terra.

Djokovic was noticeably frustrated during the second set at the #USOpen pic.twitter.com/K2vh7mC3Lp — ESPN (@espn) September 12, 2021

Sebbene in altre occasioni Djokovic era stato fischiato e criticato per aver perso la calma durante i suoi incontri, questa volta ha ricevuto il fervido sostegno della folla. Sui social molti utenti hanno mostrato la loro simpatia per il numero uno al mondo, affermando che la pressione aveva finalmente preso il sopravvento.

Tuttavia, una minoranza di netizen sembra meno incline a simpatizzare con Djokovic. Uno di loro ha ricordato le parole del tennista durante i Giochi olimpici in Giappone, quando ha detto che vivere con la pressione ai vertici di questo sport “è un privilegio”. A quel tempo, la ginnasta americana Simone Biles annunciò il suo ritiro dalle competizioni di Tokyo a causa di problemi di “salute mentale”, poiché la pressione per tornare a casa con la medaglia d’oro l’aveva sopraffatta.

Djokovic ad un passo dalla storia

Djokovic ha raggiunto la finale degli US Open con la delusione di non aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi e cercava oggi un’impresa storica. Voleva non solo eguagliare il record di Rod Laver vincendo tutti e quattro i tornei del Grande Slam in una sola stagione, ma rompere il pareggio dei 20 trofei che continua a condividere con lo svizzero Roger Federer e lo spagnolo Rafael Nadal.

Craig O’Shannessy, celebre analista di tennis, su Twitter: