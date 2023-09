Ultime Notizie » ChatGPT » Samuel Altman, CEO di OpenAI, ottiene il visto dorato in Indonesia

Samuel Altman, amministratore delegato di OpenAI e creatore della popolare tecnologia ChatGPT, è diventato il primo straniero a ottenere il visto dorato dell’Indonesia, firmato dal direttore generale dell’Immigrazione del paese, Silmy Karim. Altman ha ricevuto questo beneficio nella categoria di figura con reputazione internazionale che può apportare vantaggi all’economia dell’Indonesia. La nota del governo in merito:

“Nel giugno scorso, Altman è venuto in Indonesia per condividere conoscenze sull’intelligenza artificiale. Con questo visto dorato, si prevede che Altman contribuirà allo sviluppo dell’uso dell’intelligenza artificiale in Indonesia“.

Il visto dorato consente di ottenere un permesso di residenza per un periodo di 5 a 10 anni per gli stranieri che investono nel paese, sia a titolo personale che aziendale.

Durante una conferenza stampa sull’approvazione del regolamento del visto dorato, che è entrato in vigore alla fine di agosto, Silmy Karim ha spiegato che ci sono anche altre categorie per gli investitori: 2,5 milioni di dollari per un soggiorno di 5 anni, mentre per ottenere un soggiorno di 10 anni è necessario investire 5 milioni.

Tra i vantaggi esclusivi che Altman riceverà ci sono facilitazioni di ingresso e uscita dal paese, periodi di permanenza più lunghi e una maggiore facilità burocratica, con l’eliminazione di alcune pratiche.

“Una volta arrivato in Indonesia, non sarà più necessario richiedere un permesso di soggiorno limitato (ITAS) presso l’ufficio dell’immigrazione. Offriremo un trattamento speciale in cambio delle risorse che possono fornire all’Indonesia”, ha concluso il direttore generale dell’Immigrazione del paese.

Sin dal suo lancio, ChatGPT è diventato molto popolare grazie alla sua capacità di emulare risposte umane in campi così diversi come la creazione di codici di programmazione o la composizione di poesie. Svizzera, Spagna, Emirati Arabi Uniti, tra gli altri paesi, hanno anche programmi di visto dorato simili con l’obiettivo di attrarre investimenti.