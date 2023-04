Ultime Notizie » ATP Miami » Sinner-Medvedev Streaming Tennis Gratis, dove vedere Finale Miami Open in TV

Dove vedere Sinner-Medvedev Streaming Tennis Gratis. C’è grande attesa per la finalissima degli ATP di Miami Open 2023: alle ore 19 di domenica si gioca Sinner-Medvedev.

Jannik Sinner è il terzo giocatore nella storia a raggiungere la final di Miami più di una volta prima di compiere 22 anni, dopo Rafael Nadal e Novak Djokovic. Sinner arriva alla finale dopo aver battuto il numero 1 al mondo lo pagnolo Carlos Alcaraz al termine di 3 ore di tennis stellare: 6-7 6-4 6-2, per la prima vittoria sul cemento contro il Tyson del tennis.

Dopo questa splendida vittoria in semifinale Jannik sale al n°4 della race. In caso di titolo contro Medvedev (ha vinto tutti e 5 i precedenti) si porterebbe al n°3 della race e al n°6 ATP, suo eventuale best ranking. La finale degli Open di Miami contro il russo è in programma domenica alle ore 19 italiane.

Dove vedere Sinner-Medvedev Streaming Tennis Gratis

La finale degli ATP Open di Miami 2023 Sinner-Medvedev sarà trasmessa in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky

Sport Tennis e insu NOW, gratis per gli abbonati con Sky Go.