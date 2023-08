Ultime Notizie » Atp Masters » Tennis: Sinner Re di Toronto! Vince il suo primo Masters 1000

DIRETTA TENNIS – Jannik Sinner trionfa a Toronto in Canada dove vince la finale del National Bank Open presentato da Rogers, contro l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e 29 minuti. Un meritatissimo primo titolo “1000” della carriera per Jannik (terza finale di Sinner in un torneo ATP Masters 1000), che dimostra ancora grande maturità, ma anche ampi margini.

Sinner ha dominato De Miñaur nel confronto diretto, avendo vinto tutti e quattro gli incontri precedenti. La finale di Toronto ha seguito lo stesso copione, con Sinner che ha preso il controllo e ha vinto il primo set 6-4.

Nel secondo set, Sinner ha continuato a dominare e ha ottenuto altri due break per chiudere la partita e vincere il titolo.

Con questo ottavo titolo in carriera, Sinner è divetntato il primo italiano a vincere un Masters 1000 su cemento. È anche il più giovane vincitore di questo titolo dal 2017. Tre giorni prima del suo 22º compleanno, si regala il titolo ad oggi più importante della carriera e un nuovo best ranking al numero 6 ATP: 2° italiano da quando esiste il ranking computerizzato, il primo fu Fabio Fognini con il titolo conquistato a Montecarlo nel 2019. Sinner è il secondo giocatore di quest’anno a vincere il suo primo titolo ATP Masters 1000, dopo Andrey Rublev a Montecarlo.