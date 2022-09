Ultime Notizie » Carlos Alcaraz » Tennis US Open 2022: Trionfa Carlos Alcaraz, il più giovane numero uno della storia

DIRETTA TENNIS – Carlos Alcaraz sogna ad occhi aperti: il giovanissimo spagnolo batte il norvegese Ruud in quattro set e fa debuttare il suo record di Grand Slam agli US Open. È stata la finale più storica che si ricordi sui circuiti di Flushing Meadows. Mai prima d’ora si erano presentati all’evento due tennisti, in questo caso Carlos Alcaraz e Casper Ruud, senza titoli del Grande Slam e aspiranti al numero uno dell’ATP. L’ultima volta che il torneo aveva incoronato un nuovo leader del circuito maschile è stato proprio quando Juan Carlos Ferrero è salito in vetta nel 2003. Dopo 19 anni, il suo allievo ha emulato l’impresa con un risultato di 6-4, 2-6, 7-6 (1) e 6-3.

Alcaraz è il secondo tennista più giovane che scrive il suo nome sul trofeo degli US Open dopo Pete Sampras. A 19 anni e 129 giorni, solo sei giocatori più giovani sono riusciti su un grande palcoscenico. Da Michael Chang, passando per Boris Becker, Mats Wilander, Björn Borg e Rafael Nadal, a Sampras. Nadal era stato l’ultimo campione più giovane in una major.

Era il Roland Garros 2005. Carlitos, il re della sessione notturna di New York, le sue ultime tre partite erano state sotto la luce artificiale, ha giocato di giorno e con il tetto della centrale Arthur Ashe chiuso per la pioggia.

Il giorno prima aveva assorbito l’epopea del film 300. Gli US Open 2022, che sarebbero stati ricordati per il ritiro di Serena Williams, saranno nella memoria dei fan anche per l’apparizione di una prescelta, la sostituto naturale dei ‘Big Three’ della racchetta. “È il giorno che sognavo da quando ero bambino”, ha detto il murciano nel tunnel degli spogliatoi. Era arrivato al complesso di Flushing Meadows alle 9:45 del mattino per sfuggire all’attesa che suscitava la sua presenza nella sua residenza di New York.

Quando i due finalisti sono stati annunciati ai fan, era già possibile intuire chi fosse il preferito dal pubblico. Ci sono stati punti di rottura nelle prime quattro partite, ma il primo a rompere è stato lo spagnolo al terzo turno. In sede aveva segnato la data dell’11 settembre 2001, giorno dell’attacco alle Torri Gemelle e che tanto ha segnato New York City.