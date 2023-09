Ultime Notizie » Daniil Medvedev » Tennis: Djokovic-Medvedev Streaming Gratis, dove vedere Finale US Open 2023 Diretta TV

Dove vedere Djokovic-Medvedev Streaming Tennis Gratis. Appuntamento da non perdere questa sera alle ore 22:00 italiane con la finale degli US Open 2023 di Tennis a New York, dove si ritrovano Novak Djokovic [2] e Daniil Medvedev [3] per contendersi il titolo a distanza di due anni dall’ultima volta.

Hanno entrambi vinto le semifinali rispettivamente contro Shelton e Alcaraz e si affronteranno per la quindicesima volta. Djokovic ha vinto 9 volte contro le 5 di Medvedev, con Djokovic che ha vinto due delle tre finali disputate nel 2021. Questa è la quarta finale Major della stagione per Djokovic e la quinta per Medvedev, la prima dopo due anni di assenza.

Dove vedere Djokovic-Medvedev in tv

Djokovic-Medvedev in diretta tv si terrà oggi domenica 10 settembre 2023 alle ore 22:00 (ora italiana) sull’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows.

Djokovic-Medvedev Streaming Gratis invece di Rojadirecta italiano

Laverrà trasmessa in esclusiva su(canale 64 del digitale terrestre).

Djokovic-Medvedev streaming live finale degli US Open 2023 in streaming live e on demand sui canali di SuperTenniX.

Alternativa online per vedere Djokovic-Medvedev US Open Tennis Streaming Gratis



Tutti gli incontri di tennis dell’US Open 2023, compresa la finale Djokovic-Medvedev Streaming saranno disponibili solamente sui canali autorizzati. Quindi in alternativa a Rojadirecta (considerato illegale in Italia, per questo è oscurata) ci sono solamente le reti ufficiali. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio o RojadirectaTV.