Teoria origine naturale del Covid-19? Ricerca di armi biologiche? Facciamo chiarezza

Dove ha avuto orgine il Coronavirus Covid-19 e cosa centrano gli scienziati inglesi di alto livello in questa faccenda? In un momento della nostra storia dove è di fondamentale importanza la libertà di espressione, di informazione e di stampa, ci sentiamo moralmente in obbligo plubbicare la seguente nota arrivata in redazione via email.

Premessa su alcuni personaggi chiave

Sir Jeremy Farrar, direttore del Wellcome Trust britannico, e Sir Patrick Vallance, ex presidente della ricerca e sviluppo presso il colosso farmaceutico GlaxoSmithKline (GSK) e capo consigliere scientifico del governo britannico dal marzo 2018, compaiono negli “Archivi Fauci“, una serie esplosiva di e-mail pubblicate in base alle leggi statunitensi sulla libertà di informazione. Moderna Inc, la società statunitense che ha sviluppato il vaccino mRNA per il Covid-19, è anche nota per essere finanziata dalla Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), fondata a Davos dalla controversa Fondazione Bill & Melinda Gates, la britannica Wellcome Trust e il Forum Ecoomico Mondiale con sede in Svizzera.

Jeremy Loffredo e Whitney Webb hanno documentato prove che gli sviluppatori del vaccino Oxford-AstraZeneca hanno legami precedentemente non rivelati con la ribattezzata British Eugenics Society e altre istituzioni legate all’eugenetica come il British Wellcome Trust.

Nel marzo 2020, quelli di Americans for Innovation hanno anche documentato le abbondanti prove che collegano il coronavirus alla British Pilgrims Society, al Pribright Institute e al Wellcome Trust. Richiamano l’attenzione sul fatto che, nonostante il brevetto statunitense n. 10.130.701 (per il coronavirus) sia registrato a nome del Pirbright Institute (UK), a sua volta gestito dal Wellcome Trust…

Nessuno in Italia parla di questi fatti evidenti. E anche i media alternativi non ne parlano. Americans for Innovation crede che ciò sia dovuto al fatto che i colpevoli stanno usando molteplici trucchi di propaganda dal loro playbook per evitare qualsiasi atto d’accusa contro il Consiglio privato di sua maestà (Privy Council of the United Kingdom) e quindi la corona inglese.

Hanno collaborato con il dottor Anthony Fauci per insabbiare la ricerca sulle armi biologiche e sul COVID-19

Sir Jeremy Farrar (Wellcome Trust) e Sir Patrick Vallance (capo consigliere scientifico del governo britannico dal marzo 2018), due dei principali scienziati che guidano la risposta britannica alla pandemia di Covid-19 hanno collaborato con il dottor Anthony Fauci per insabbiare la ricerca sulle armi biologiche e sul COVID-19, noti anche come esperimenti di guadagno di funzione, con l’obiettivo di rafforzare la teoria del origine naturale del coronavirus.

Il Wellcome Trust è una fondazione immensamente ricca che distribuisce 1 miliardo di sterline all’anno alla ricerca sanitaria globale. È stato creato nel 1936 dopo la morte di Sir Henry Wellcome, fondatore di un’azienda che in seguito divenne GlaxoSmithKline (GSK).

Sir Jeremy Farrar fa anche parte dello Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage) del Regno Unito e fa parte del consiglio di amministrazione della Coalition for Innovations in Epidemic Preparedness, che ha stanziato 1 miliardo di dollari per lo sviluppo del vaccino contro il Covid-19.

Sir Patrick Vallance, che presiede il gruppo consultivo di esperti del governo sui vaccini, è stato tirato in ballo da The Telegraph lo scorso anno, per avere una partecipazione di 600.000 sterline in GlaxoSmithKline (GSK), suscitando accuse di conflitto di interessi. Aveva già incassato oltre 5 milioni di sterline in azioni che aveva ricevuto dalla società durante il suo mandato. Infine, il Wellcome Trust ha legami non divulgati con il movimento eugenetico britannico.

Anthony Fauci e gli esperimenti di guadagno di funzione

Fin dall’inizio della pandemia, il dottor Anthony Fauci era preoccupato che il pubblico potesse concludere che il Covid avesse avuto origine dall’Istituto di virologia di Wuhan e potesse essere indagato penalmente per aver finanziato la ricerca sulle armi biologiche, noti anche come esperimenti di guadagno di funzione.

Gli Archivi Fauci mostrano come i principali scienziati britannici abbiano collaborato con il dottor Fauci per coprire l’origine umana del virus. L’anchor e commentatore di Fox News Tucker Carlson solleva queste preoccupazioni nel suo segmento di notizie:

“Perché Tony Fauci dovrebbe essere così preoccupato che gli americani arrivino a questa conclusione? Forse perché Tony Fauci sapeva perfettamente di aver finanziato esperimenti sul guadagno di funzione proprio in quel laboratorio. Le email mostrano che Fauci ha mentito su questo sotto giuramento”.

La prima email che Carlson ha mostrato agli spettatori era datata 31 gennaio 2020, il giorno in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il Covid rappresenta un’emergenza sanitaria globale. È stata inviata a Fauci a tarda notte dall’immunologo Kristian Anderson dello Scripps Research Institute in California, considerato il più influente al mondo per il suo ruolo nelle scoperte scientifiche. L’email è stata inviata in copia solo ad un’altra persona: Jeremy Farrar.

Anderson ha notato che il virus aveva tratti che potrebbero suggerire che potrebbe provenire da un laboratorio.

La sua e-mail diceva: “Le caratteristiche insolite del virus costituiscono una parte davvero piccola del genoma (meno dello 0,1 percento), quindi devi guardare molto da vicino tutte le sequenze per vedere che alcune delle caratteristiche (potenzialmente) sembrano progettate”. Il giorno dopo, Fauci ha risposto: “Grazie, Kristian. Parleremo presto sulla telefonata”.

Quindi ha inviato un’e-mail urgente al suo vice, Hugh Auchincloss, contrassegnata come IMPORTANTE:

“Hugh, è essenziale che parliamo stamattina. Tieni acceso il cellulare… Leggi questo documento e l’e-mail che ti invierò ora. Avrai compiti da svolgere oggi”.

L’articolo è stato descritto nell’e-mail come: “Baric, Shi et al – Nature Medicine – SARS gain of function“.

L’articolo in questione, pubblicato nel novembre 2015, è stato scritto da Ralph Baric, un immunologo con sede negli Stati Uniti e destinatario di lunga data del Fauci Institute.

Ha riconosciuto che Zhengli-Li Shi dell’Istituto di virologia di Wuhan ha fornito sequenze genetiche di pipistrelli cinesi che sono state utilizzate per costruire un virus chimera, una creazione di laboratorio geneticamente modificata che i ricercatori hanno dimostrato essere in grado di infettare e danneggiare i tessuti umani.

L’articolo conclude:

“Sulla base di questi risultati, i gruppi di revisione scientifica possono considerare troppo rischiosi studi simili sulla costruzione di virus chimerici basati su ceppi circolanti… Insieme, questi dati e vincoli rappresentano un crocevia delle preoccupazioni della ricerca Gain of Function (GOF): il potenziale per prepararsi e mitigare futuri focolai deve essere valutato rispetto al rischio di creare agenti patogeni più pericolosi“.

A questo proposito, Carlson ha commentato:

“Sappiamo che all’inizio dell’anno scorso, molte persone del National Institutes of Health erano preoccupate che il Covid non fosse avvenuto naturalmente. Erano preoccupati che fosse stato manomesso in un laboratorio in Cina. Eppure sembravano determinati a nascondere quei fatti al pubblico. Perché? Nel pomeriggio del 1 febbraio dello scorso anno, Fauci ha tenuto una video conferenza con diversi virologi di alto livello. La maggior parte dei dettagli di quella chiamata rimangono nascosti alla vista del pubblico: sono stati oscurati. Sappiamo che la chiamata era correlata a un documento intitolato “Coronavirus Sequence Comparison“. Jeremy Farrar, un medico britannico che gestisce un’importante organizzazione di ricerca senza scopo di lucro, ha ricordato a tutti durante la chiamata che quello che stavano dicendo era TOP SECRET“.

Jeremy Farrar ha inviato un’e-mail a Fauci e Patrick Vallance in merito alla teleconferenza più tardi quel pomeriggio, con una copia ad altre sei persone, tra cui Paul Schreier, direttore operativo di Wellcome, il virologo tedesco Christian Drosten, la virologa olandese Marion Koopmans e Kristian Anderson.

Portava il seguente avvertimento: “Le informazioni e la discussione sono condivise in piena riservatezza e non dovrebbero essere condivise fino a quando non saranno concordati i prossimi passi”.

Il virus avrebbe potuto essere creato come arma biologica

In altre e-mail, Farrar, che ha promosso pubblicamente la teoria secondo cui il virus si è evoluto naturalmente, ha trasmesso un articolo che suggeriva che il virus avrebbe potuto essere creato come arma biologica.

Questo articolo era legato a un’indagine condotta da scienziati indiani in cui si concludeva che il coronavirus era stato progettato con inserti simili a quelli dell’AIDS.

Come ha già riportato GreatGameIndia, le e-mail di Fauci hanno rivelato che è stato lo stesso Dr Anthony Fauci a minacciare gli scienziati indiani e costringerli a ritirare il loro studio che collega il COVID-19 al virus dell’AIDS.

Eppure, per il crimine di averlo detto ad alta voce, GreatGameIndia è stata bollata come pubblicazione di “guerra informativa clandestina” dal Consiglio Atlantico e molestata dai suoi fact-checker.

Come dice Carlson: fino a poco tempo fa non era permesso suggerire che il Covid potesse essere opera dell’uomo. Perché non potrebbe essere suggerito? I factchecker non lo hanno permesso. Perché non dovrebbero? Perché Tony Fauci ha assicurato ai monopoli tecnologici che il coronavirus non potrebbe essere stato creato dall’uomo. E così i monopoli tecnologici hanno chiuso la questione.

Carlson ha quindi riprodotto una clip di una conferenza stampa della Casa Bianca del 17 aprile 2020 in cui Fauci ha dichiarato:

“Un gruppo di biologi evoluzionisti altamente qualificati ha esaminato le sequenze lì, e le sequenze nei pipistrelli mentre si evolvevano, e la mutazione che ci è voluta per arrivare al punto in cui è ora è totalmente coerente con un salto di un tipo da un animale all’essere umano”.

La controversia figura dello scienziato inglese Peter Daszak

Due giorni dopo, lo scienziato britannico Peter Daszak, uno di quelli che Fauci aveva finanziato per condurre gli esperimenti a Wuhan, scrisse per ringraziarlo del suo aiuto affermando che “le prove scientifiche supportano un’origine naturale del Covid-19 da un salto da un pipistrello a un umano, e non una liberazione nel laboratorio dell’Istituto di virologia di Wuhan”.

Daszak, presidente dell’alleanza EcoHealth, che ha ricevuto decine di milioni di dollari dai contribuenti statunitensi per la ricerca sui coronavirus, è uno dei membri principali di un team dell’Organizzazione mondiale della sanità la cui indagine sulle origini della pandemia è stata ampiamente considerata come un lifting quando è stato rilasciato il 30 marzo. Dirige un comitato di Lancet con la stessa missione.

La cosa interessante è che Peter Daszak è lo stesso che ha orchestrato la pubblicazione di un articolo “scientifico” su Lancet in cui si affermava che il virus ha fatto il salto tra le specie in modo naturale.

Peter Daszak è anche la stessa persona che l’OMS ha inviato in Cina per indagare sulle affermazioni sul fatto che il coronavirus si sia evoluto naturalmente o sia stato progettato.

