Eugenetica, la Quarta Rivoluzione Industriale e lo scontro di 2 Sistemi

Il mondo di oggi è intrappolato tra due possibili futuri: da un lato, un’alleanza multipolare in difesa degli stati nazionali sovrani è stata organizzata attorno a un paradigma di pensiero a lungo termine, ottimismo scientifico e cooperazione vantaggiosa per tutti, mentre quello un paradigma unipolare di il governo mondiale, lo spopolamento e il pensiero a somma zero guidano un programma di Big Reset, pandemie controllate e guerra.

È più importante che mai comprendere questi due paradigmi opposti, e un punto di partenza importante sono le menti inquietanti degli architetti dei Grandi Adattamenti, che oggi stanno spingendo la società verso una “Quarta Rivoluzione Industriale” in cui l’Automazione e l’Intelligenza Artificiale renderà la maggior parte dell’umanità obsoleta. Come il famoso filosofo del World Economic Forum, Yuval Harari, ha ripetutamente descritto questa prospettiva:

“La tecnologia può alterare la società umana e il significato stesso della vita umana in molti modi, dalla creazione di una classe inutile globale all’ascesa del mondo .colonialismo dei dati e dittature digitali”.

Nel primo articolo di questa serie, ho passato in rassegna la riorganizzazione del movimento eugenetico dopo la seconda guerra mondiale, poiché seguiva la richiesta di Sir Julian Huxley che “l’impensabile dovrebbe essere reso ancora una volta pensabile”.

In questo secondo segmento, torneremo un po’ indietro nel tempo per capire meglio cosa ha causato l’ascesa della perversione della scienza conosciuta come “eugenetica” come nuova religione scientifica nel 19° secolo, prima di passare alla terza parte (De Russell a Wiener: l’ascesa della cibernetica e del transumanesimo).

I presupposti del sistema chiuso del darwinismo sociale

Ci sono alcune cose fondamentali che devono essere comprese sulla scienza dell’eugenetica, conosciuta anche come “la scienza della pulizia del pool genetico umano dalla contaminazione indesiderata” emersa alla fine del XIX secolo.

Questa “scienza” è nata dall’applicazione delle teorie di Darwin sulla selezione naturale e la “sopravvivenza del più adatto” all’eliminazione degli inadatti nella società umana, e si basava su alcuni presupposti fondamentali, tra cui 1) che l’umanità è un sistema totalmente modellato dalle forze materiali dei limiti ambientali e della genetica, 2) che questo sistema era fondamentalmente chiuso e quindi entropico (soggetto a leggi immutabili di rendimenti decrescenti guidati da un’inevitabile morte per calore), 3) che la forza creatrice delle mutazioni genetiche che guidano l’emergere di nuovi meccanismi biologici era fondamentalmente casuale e 4) che questa casualità poteva essere superata solo dall’emergere di una nuova era di ingegneri sociali che gestissero l’umanità a tutti i livelli: economico, psicologico, culturale e persino genetico.

Immaginando l’era futura in cui la scienza dell’eugenetica avrebbe sostituito le religioni del mondo, il fondatore della scuola, Sir Francis Galton (cugino di Charles Darwin), rifletteva nel 1905: “È facile scatenare la tua immaginazione con l’assunzione di un’accettazione incondizionata dell’eugenetica come religione nazionale”.

Fine del XIX secolo: Lo scontro di due sistemi

I progressi rivoluzionari nella scienza e nella politica alla fine del XIX secolo hanno inaugurato una nuova era della petrolchimica e dell’elettronica. Le nuove scoperte nella fisica atomica fatte da Beckerel, Roentgen, Curie, Rutherford, Planck ed Einstein hanno anche cambiato l’idea dell’umanità di spazio, tempo, energia e materia. L’applicazione pratica di queste scoperte sotto forma di progresso scientifico e tecnologico al servizio dell’umanità stava rapidamente distruggendo le basi delle presunte “leggi della popolazione” di Thomas Malthus, che presumevano che l’invenzione umana non potesse mai superare i limiti della natura. , richiedendo sempre un “sacerdozio scientifico” che controllava la crescita della popolazione sul controllo delle nazioni.

Sebbene la speranza genuina di una nuova era di scoperte e progresso si stesse avverando, era in gioco qualcosa di più oscuro.

Fu in quel periodo che le principali forze che rappresentavano l’Impero britannico erano impegnate a cercare di risolvere una sfida esistenziale: la sovranità nazionale si era rivelata molto più forte di quanto previsto dall’oligarchia finanziaria londinese e stava emergendo qualcosa di nuovo che avrebbe potuto minare Hobbesian ” sistemi di geopolitica a somma zero per sempre.

La conservazione dell’unione, in gran parte grazie a un’alleanza strategica tra Russia e Stati Uniti, fu una grande sconfitta per le forze britanniche sia nella City di Londra che a Wall Street, la schiavitù del sud e il Canada britannico. Un nuovo sistema globale emerse rapidamente, poiché gli statisti di Lincoln adottarono rapidamente il “Sistema americano di economia politica” per liberare le loro nazioni dalla manipolazione dell’Impero. Mentre il sistema americano era un sistema fondamentalmente aperto, basato su un progresso tecnologico illimitato e sulla subordinazione del denaro alla sovranità nazionale, il sistema britannico era fondamentalmente chiuso, basato sul culto e sul controllo del denaro da parte di finanzieri privati, schiavitù del debito e speculazione. Dove uno si concentrava sulla produzione, l’altro saccheggiava solo in modo parassitario.

Henry C. Carey (il principale consigliere economico di Abraham Lincoln) aveva reso esplicita questa dicotomia nell’anticipare la natura globale dell’imminente guerra civile americana, elaborata nel suo Harmony of Interests del 1852:

“Il mondo ha due sistemi davanti a sé; l’una mira ad aumentare la quota di persone e di capitali dedicati al commercio e ai trasporti, e quindi a diminuire la quota dedicata alla produzione di prodotti di base con cui commerciare, con un rendimento necessariamente minore per il lavoro di tutti; mentre l’altro cerca di aumentare la quota dedicata al lavoro di produzione, e di diminuire quella dedicata al commercio e ai trasporti, con un più alto rendimento per tutti, dando all’operaio un buon salario, e al proprietario del bene capitale profitti… Uno guarda al pauperismo , ignoranza, spopolamento e barbarie; l’altro nell’accrescere la ricchezza, il benessere, l’intelligenza, la combinazione di azioni e civiltà. Si guarda alla guerra universale; l’altro verso la pace universale. Uno è il sistema inglese; l’altro possiamo essere orgogliosi di chiamare il sistema americano, poiché è l’unico che è stato concepito con la tendenza ad elevare ed eguagliare la condizione dell’uomo in tutto il mondo”.

Nel 1872 Carey era impegnato a guidare un corpo internazionale di economisti in tutto il mondo assistendo decine di governi nell’applicazione di questo sistema, quando scrisse un trattato economico antimalthusiano intitolato Unity of Law, in cui il grande economista espose pienamente il suo Comprehensive teoria della scienza economica come sistema a somma diversa da zero di cooperazione e crescita creativa tra grandi culture:

“Le grandi nazioni della terra dovrebbero beneficiare ciascuno di loro dallo sviluppo dei poteri, mentali e fisici, di ciascuno di loro; ognuno di loro cresce nel potere di auto-direzione man mano che ognuno di loro guadagna sempre più potere per controllare e dirigere le grandi forze naturali; l’armonia di tutti gli interessi internazionali è tanto perfetta e completa quanto sappiamo che è quella degli individui di cui sono composte le nazioni“.

Nel 1890, la visione ottimistica di Carey di una nuova era per la civiltà fu magnificamente espressa dal primo governatore del Colorado ed ex guardia del corpo di Lincoln, William Gilpin, la cui Cosmopolitan Railroad del 1890 presentava studi approfonditi di progetti ferroviari che collegavano tutte le parti del mondo sotto un nuova cultura del progresso scientifico e tecnologico per tutti. Gilpin è stato esplicito nell’affermare che questo sistema sarebbe stato finanziato dalle banche nazionali che avrebbero generato credito produttivo a lungo termine, protezionismo e istruzione universale per il bene di tutti.

Gilpin ha scritto di questo futuro mondo post-coloniale:

“Le armi del reciproco massacro sono scagliate via; le passioni sanguinarie trovano un freno, la maggioranza della famiglia umana si trova ad accettare gli insegnamenti essenziali del cristianesimo IN PRATICA… Si scopre spazio alla virtù industriale e al potere industriale. Le masse civilizzate del mondo si incontrano; si illuminano reciprocamente e fraternizzare per ricostituire i rapporti umani in armonia con la natura e con Dio. Il mondo cessa di essere un campo militare, incubato solo dai principi militari della forza arbitraria e dell’abietta sottomissione. Un nuovo e grandioso ordine nelle vicende umane si inaugura da queste immense scoperte ed eventi concomitanti”.

L’impero colpisce ancora

Gli imperi non scompaiono mai senza combattere e l’impero britannico non ha fatto eccezione. Prima che la guerra civile orchestrata dai britannici negli Stati Uniti fosse finita, una nuova grande strategia imperiale fu riformulata nel centro nevralgico ideologico di Cambridge e della Royal Society.

Da queste reti è nata una nuova generazione di gestione imperiale sotto forma di Huxley’s X Club (c.1865) guidata da un giovane misantropo di talento di nome Thomas Huxley (alias: “Darwin’s Bull Dog”) che è stato incaricato di formulare una nuova grande strategia per la salvaguardia dell’impero.

Sapendo che il livello più importante della guerra si trova nelle concezioni scientifiche possedute dalla società (dal momento che il nostro standard per l’autoregolamentazione politica è in ultima analisi fondato e informato da standard e leggi che si trovano in natura), l’X Club di Huxley mirava a unire tutti i principali rami di fisica, biologia, economia e sociologia sotto una singolare interpretazione coerente basata su una scienza gradualista, descrittiva, riduzionista.

Questa sarebbe una nuova scienza unificata e internamente coerente che appianare l’evidenza di tutti i salti creativi che modellano tutta la natura vivente e non vivente. Questo gruppo si rese conto che se la natura potesse essere modellata come un processo chiuso, decadente e casuale, allora sarebbe anche privo di qualsiasi nozione effettiva di principio, giustizia o moralità. Questa sarebbe una concezione della natura che gli imperi potrebbero giustificare per sempre lo sfruttamento delle loro vittime.

Sebbene le teorie di Malthus (e i loro corollari economici nelle opere di Mill, Smith e Ricardo) avessero precedentemente svolto il compito di “giustificare scientificamente” l’impero, era necessario qualcosa di più sofisticato poiché il mondo stava rapidamente vedendo attraverso la frode, come dimostrò Carey nel suo ampiamente letto “Unità di diritto” (1872):

“Sig. Malthus fu portato a inventare una legge di popolazione per mezzo della quale sollevare i ricchi ei potenti da ogni responsabilità per lo stato di cose esistente; assicurando loro che la povertà e la miseria da cui erano circondati ovunque erano dovute al fatto che il Creatore aveva inviato sulla terra un gran numero di persone per le quali non aveva fornito alcuna tavola alla quale avrebbero potuto mangiare, nessun materiale da aiuto di cui potrebbero essere rivestiti; fornendo così la teoria con l’aiuto della quale scrittori successivi sono stati in grado, come supponevano, di provare che, nelle isole britanniche, l’uomo era diventato ‘una droga’ e ‘la popolazione una seccatura’“.

Per mettere in moto la nuova grande strategia imperiale, furono presto messi online due nuovi think tank.

La prima delle due si chiamava la Fabian Society creata nel 1884 da un nido di intellettuali amanti dell’eugenetica guidati da Sidney e Beatrice Webb insieme ai “mangiatori inutili di massacro” George Bernard Shaw. Ben presto il gruppo attirò i principali luminari imperiali tra cui lo studente di Thomas Huxley H.G. Wells, Lord Halford Mackinder, John Maynard Keynes e Lord Bertrand Russell. Il gruppo fondò presto una scuola da cui indottrinare giovani talentuosi membri dell’élite globale chiamata London School of Economics.

Nel 1902, un secondo gruppo di esperti chiamato Round Table Group fu fondato a Oxford sotto il controllo dei “patrioti della razza” George Parkin e Lord Alfred Milner. Ben presto furono creati rami di “tavole rotonde” in tutto il Commonwealth anglosassone, come delineato dall’establishment anglo-americano del professor Carrol Quigley, pubblicato postumo. Il finanziamento di questo gruppo è stato pagato dalle fortune del magnate razzista dei diamanti Cecil Rhodes e il suo mandato è stato illustrato nel testamento di Rodi del 1877:

“Formiamo lo stesso tipo di società, una Chiesa per l’estensione dell’Impero britannico. Una società che dovrebbe avere i suoi membri in ogni parte dell’Impero britannico che lavorano con un obiettivo e un’idea, dovremmo avere i suoi membri collocati nelle nostre università e nelle nostre scuole e dovremmo guardare i giovani inglesi passare per le loro mani, solo uno forse su mille avere la mente e i sentimenti per un tale oggetto, dovrebbe essere messo alla prova in ogni modo, dovrebbe essere messo alla prova se è perseverante, in possesso di eloquenza, incurante dei piccoli dettagli della vita, e se ritenuto tale, quindi eletto e vincolato con giuramento di servire per il resto della sua vita nel suo Paese. Dovrebbe quindi essere sostenuto, se senza mezzi, dalla Società e inviato in quella parte dell’Impero dove si riteneva fosse necessario”.

Il Rhodes Trust aprì un negozio a Oxford dove i giovani talenti provenienti da tutto il Commonwealth furono presto sottoposti al lavaggio del cervello sotto le borse di studio di Rhodes diventando una nuova generazione di sommi sacerdoti imperiali guidati dall’editto di Rhodes che stabiliva una nuova Chiesa dell’Impero britannico. Questi think tank coordinerebbero la politica britannica con un duplice obiettivo:

la distruzione di tutto il pensiero creativo del sistema aperto nell’economia politica e nella scienza la sottomissione della razza a un nuovo ordine feudale globale gestito da una classe superiore.

Nel suo manifesto intitolato Imperial Federation (1892), l’uomo che sarebbe diventato il cofondatore e direttore del Rhodes Trust (George Parkin), scrisse dell’inevitabile crollo dell’impero, a meno che le “forze disgregatrici” degli stati nazionali sovrani non potessero essere distrutto:

“La nostra capacità di organizzazione politica ha raggiunto il limite massimo? Per il popolo britannico questa è la questione delle domande. Nell’intera gamma di possibili variazioni politiche in futuro non c’è una questione di così vasta portata, non solo per il nostro popolo ma per il mondo in generale, come la questione se l’impero britannico rimarrà un’unità politica… o se cederà forze di disgregazione, consentirà di dividere il flusso della vita nazionale in molti canali separati”.

Questi nuovi think tank non hanno perso tempo a mettere in atto una nuova grande strategia.

Una delle forze primarie che avrebbero guidato l’applicazione della scienza anti-creativa dell’impero era il leader della Fabian Society e apostolo di Cambridge, Lord Bertrand Russell e la sua coorte David Hilbert che nel 1900 lanciarono un nuovo progetto che avrebbe tentato di incatenare l’intero universo in una piccolissima scatola matematica priva di ogni vitalità creativa. Questa scatola avrebbe presto preso il nome di “cibernetica” e “teoria dei sistemi informativi” dai discepoli di Russell e Hilbert. Questo sistema sarebbe poi servito come base per la crescita del Transumanesimo, dell’Intelligenza Artificiale e della Quarta Rivoluzione Industriale.

Fuente: “Eugenics, The Fourth Industrial Revolution and the Clash of Two Systems”, di Matthew Ehret [strategic-culture.org]