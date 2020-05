Nature: origine naturale del Coronavirus iniziata nei Pipistrelli 140 anni fa.

La maggior parte degli esperti assicurano che l’origine del nuovo coronavirus è naturale ed è iniziata nei pipistrelli 140 anni fa, anche se più di qualcuno sostiene che il COVID-19 non sia un virus, ma un esosoma influenzato dalla contaminazione elettromagnetica. Secondo una ricostruzione pubblicato sulla rivista Nature, i pipistrelli hanno praticamente da sempre sviluppato i coronavirus. Dagli Stati Uniti però continuano le polemiche sulla presunta nascita del virus in un laboratorio cinese: un’azione che si inserisce nella guerra geopolotica ed economica sulla potenziale mondiale cinese.

Citando ricerche recenti, la natura indica le sue origini, secondo cui l’antenato SarsCoV2 si sarebbe separato da 40 a 70 anni fa dalla famiglia dei coronavirus dei pipistrelli. I risultati delle indagini citate da Nature ricostruiscono una storia lunga e complessa, che suggerisce l’immagine di un albero genealogico ramificato e lungo il quale avrebbero potuto essere trasmesse alcune caratteristiche del nuovo coronavirus che sarebbero presenti anche nella

pangolino , l’animale che per ora è indicato come un serbatoio naturale in cui laavrebbe dato origine ae alla sua capacità di attaccare l’uomo.

Tra queste caratteristiche vi sarebbero alcune proteine ​​perse in molti coronavirus di pipistrello e dalle quali deriverebbero le armi che SarsCoV2 utilizza per attaccare le cellule umane.

Come riferito sulla rivista Nature, la lezione della pandemia insegna che processi naturali come questi, devono essere tenuti sotto costante controllo, anche per prevenire la comparsa di nuovi virus pericolosi. “C’è bisogno di una continua e maggiore vigilanza sull’emergenza, nel caso in cui emergano nuovi ceppi virali attraverso il passaggio di agenti infettivi dagli animali all’uomo“, ha detto sulla rivista il biologo evoluzionista Rasmus Nielsen dell’Università della California a Berkeley, uno degli autori della ricerca sull’origine naturale del coronavirus.