Ultime Notizie » Andrea Bocelli » Cerimonia di Apertura Euro 2020 Streaming Gratis con Andrea Bocelli, dove vederla in Diretta TV

Grande attesa per vedere in diretta streaming la cerimonia d’apertura degli Europei di calcio Euro 2020 allo Stadio Olimpico di Roma in programma questa sera, venerdì 11 giugno 2021, prima della partita inaugurale tra Italia e Turchia.

Il protagonista musicale sarà il Maestro Andrea Bocelli il quale, dopo le recenti polemiche sul Covid-19 e dopo aver aperto le Olimpiadi nel 2006 e l’Expo sia di Shanghai nel 2010 che di Milano nel 2015, sarà ancora una volta il simbolo dell’Italia nel mondo in una cerimonia che si annuncia spettacolare sotto tutti i punti di vista.

Andrea Bocelli sarà accompagnato simbolicamente dalle 24 squadre nazionali che partecipano alla fase finale del torneo itinerante e aprirà l’Europeo di Calcio sulle note del “Nessun Dorma”. Curiosità per vedere, sempre in diretta streaming, la scenografia: è prevista la presenza nei cieli delle Frecce Tricolori ed un’esplosione di effetti pirotecnici colorati ad occupare l’intero tetto dello stadio Olimpico.

Dove vedere la Cerimonia di Apertura Euro 2020 Streaming Gratis con Andrea Bocelli

La Cerimonia di Apertura degli Europei di calcio “Euro 2020” viene trasmessa in diretta tv questa sera, prima dell’inizio di Italia-Turchia delle ore 21:00 italiane, in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it). La partita è disponibile anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Video streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it).