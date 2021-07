Ultime Notizie » Coronavirus » VIDEO: Nuove evidenze scientifiche distruggono la Versione Ufficiale del SARS-COV-2

Alcune buone notizie e alcune notizie preoccupanti, dal professor Sucharit Bhakdi, MD.

Oracle Films ha recentemente prodotto un’intervista con il professor Sucharit Bhakdi in collaborazione con Oval Media in Germania, per un prossimo documentario.

A margine dell’intervista, il Dr Bhakdi ha sottolineato l’urgente necessità di condividere le seguenti informazioni emerse dalla nuova letteratura scientifica.

SI PREGA di dedicare del tempo per elaborare questa presentazione. Il Dr Bhakdi spiega chiaramente, sulla base di nuove prove scientifiche, perché crede che:

Il tuo sistema immunitario è la tua migliore difesa contro SARS-CoV-2 e in effetti tutti i coronavirus.

è la tua migliore difesa contro SARS-CoV-2 e in effetti tutti i coronavirus. Se sei stato infettato, anche se non hai avuto alcun sintomo, sei immune a tutte le varianti .

. Abbiamo già raggiunto l’immunità di gregge .

. Non esiste alcun motivo scientifico per vaccinare contro SARS-CoV-2. Non c’è semplicemente alcun vantaggio e l’implementazione deve essere interrotta.

E altro ancora: guarda il video qui sotto.

A proposito di Sucharit Bhakdi

1972-76: borsista presso il Max Planck Institute for Immunobiology di Friburgo;

1976-77: borsista presso l’Università di Copenaghen;

1977-82 Assistente di ricerca, Istituto di microbiologia medica, Università di Giessen;

1979 Abilitazione;

1982-87:

C2-Docente di Microbiologia Medica, Università di Giessen;1987-90: C3-Docente di Microbiologia Medica, Università di Giessen;Dal 1990: C4-Professore di Microbiologia Medica, Università di Magonza.

Fonte:

Sucharit Bhakdi in Oracle Films: “La prova che mette fine alla narrativa Sars-CoV-2” | Professor Sucharit Bhakdi, MD

Riferimenti della letteratura scientifica per la presentazione del Dr Bhakdi:

1) Human IgG and IgA responses to COVID-19 mRNA vaccines

Archiviato qui: https://archive.ph/L26yr

2) Circulating Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 Vaccine Recipients

Archiviato qui: https://archive.ph/eehpn

3) SARS-CoV-2 mRNA vaccination induces functionally diverse antibodies to NTD, RBD, and S2

Archiviato qui: https://archive.ph/iWzgr

4) SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity

Archiviato qui: https://archive.ph/N6K5U