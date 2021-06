Ultime Notizie » Buco sulla strada » Buco enorme Messico: si espande e comincia a divorare una casa

Il buco enorme che si è formata in un appezzamento di terreno a Zacatepec, nello stato messicano di Puebla, non smette di crescere e ha già iniziato a divorare la casa più vicina.

Le dimensioni del buco

Il Segretario degli Interni di Puebla, Ana Lucía Hill Mayoral, ha annunciato che continua ad aumentare. “L’asse maggiore misura attualmente 126 metri e l’asse minore, 114 metri”, ha detto. A furia di aumentare la sua grandezza, l’altro giorno, la casa più vicina ha iniziaito a crollare nel pozzo. “Questo è un momento molto difficile per noi. Fa male perché è tutto ciò che abbiamo”, ha lamentato Magdalena Xalamihua, la sua proprietaria. “A volte ci sentiamo male con così tanta tristezza”, ha detto, aggiungendo: “Adesso quello che sto chiedendo, in questo momento, possono trasferirci”.

Intanto le prime vittime del pozzo sono stati due cani caduti accidentalmente e poiché sono ancora vivi si sta valutando la possibilità di salvarli, anche se le autorità hanno espresso dubbi sulla fattibilità dell’operazione:

“Si sta valutando la possibilità di effettuare un intervento di soccorso, ma è molto complicato, per il rischio che rappresenta per i soccorritori. Nel mondo delle emergenze e dei disastri c’è una massima: non mettere mai a rischio la vita di una persona”.

Inoltre, le autorità hanno ribadito alla popolazione di non avvicinarsi e di “non correre rischi inutili” in un’area che “è ancora allo studio per scoprire quali siano le cause” che hanno originato il buco d’acqua che “potrebbe anche continuare ad aumentare le sue dimensioni”.