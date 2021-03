Scientifico: COVID già circolava nel mondo prima di quanto pensassimo

A più di un anno dalla conferma della comparsa del coronavirus nel mondo, uno studio condotto da scienziati spagnoli e brasiliani rivela che SARS-CoV-2 circolava inosservato in Brasile un mese prima che le autorità cinesi notificassero il primo caso.

La ricerca – pubblicata sulla rivista scientifica Science of the Total Environment – ha confermato la presenza del virus nelle acque reflue della città brasiliana di Florianópolis (sud) a fine novembre 2019. La Cina ha segnalato i primi casi a Wuhan a fine dicembre.

Lo studio è stato coordinato da David Rodríguez Lázaro, direttore dell’area microbiologica dell’Università spagnola di Burgos in collaborazione con scienziati dell’Università Federale Brasiliana di Santa Catarina.

“Quando il virus è stato trovato nelle acque reflue, è stato dimostrato che circolava già in Brasile 56 giorni prima del primo caso segnalato in tutto il continente americano [negli Stati Uniti, il 21 gennaio 2020] e quasi 90 giorni dopo il primo caso in Brasile, a metà febbraio. E un mese prima le autorità cinesi hanno notificato i primi casi di Covid-19 a fine dicembre. Questo significa che il virus proviene dal Brasile? No. Ciò che significa è che il virus era presente nella comunità circolando prima di quanto pensassimo”.