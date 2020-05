Un video di estrema importanza per la verità sul Coronavirus Covid-19 e che lo stanno censurando su YouTube, Facebook e altri social network. Si tratta di una anteprima del documentario integrale, che gli autori stanno completando e che verrà pubblicato questa estate.

Dal sito ufficiale plandemicmovie.com affermano: “I nostri video vengono eliminati ogni minuto. Apprezziamo il tuo supporto. Altri sono in arrivo”.

Perchè questi video non trovano spazio in rete? Perchè sono video censurati nei più famosi social network mondiali? Il tema scottante vede coinvolto, nella prima puntata qui pubblicata, niente meno che il famoso Dr Anthony Fauci (New York, 24 dicembre 1940), il controverso personaggio chiamato, dal presidente Donald Trump, a far parte della task force dedicata ad affrontare l’emergenza Coronavirus Covid-19. Nel video viene citato anche il ruolo di Bill Gates.

La prima puntata del video documentario presenta la rinomata scienziata, la ricercatrice medica Judy Mikovits, la cui vita è cambiata da quando ha deciso di alzare la testa proprio contro Anthony Fauci… Tutta la storia raccontata in questo incredibile documentario, destinato a scatenare uno scandalo globale.

Plandemicmovie.com: “Nel tentativo di aggirare i gatekeeper della libertà di parola, ti invitiamo a scaricare questa intervista e poi caricare direttamente il video su tutte le tue piattaforme preferite”.

Pubblichiamo prima l’introduzione (tradotta dall’inglese) e poi il video o il link al video (sempre che non venga nuovamente censurato).

L’umanità è imprigionata da una pandemia assassina. Le persone vengono arrestate per fare surf nell’oceano e la meditazione in natura. Le nazioni stanno crollando. I cittadini affamati si stanno ribellando per il cibo. I media hanno generato tanta confusione e paura che le persone chiedono la salvezza in una siringa (ndr il vaccino).

I proprietari di brevetti miliardari stanno spingendo per vaccini obbligatori a livello globale. A chi rifiuta di essere iniettato da questi veleni sperimentali gli sarà proibito di viaggiare, insegnare e lavorare. No, questa non è una sinossi per un nuovo film horror. Questa è la nostra realtà attuale.

Facciamo un passo indietro per affrontare come siamo arrivati ​​qui …

All’inizio del 1900, il primo miliardario americano, John D Rockefeller, acquistò una società farmaceutica tedesca che avrebbe poi aiutato Hitler ad attuare la sua visione basata sull’eugenetica producendo prodotti chimici e veleni per la guerra.

Rockefeller voleva eliminare i concorrenti della medicina occidentale, quindi presentò un rapporto al Congresso dichiarando che c’erano troppi dottori e scuole mediche in America e che tutte le modalità di guarigione naturale erano ciarlatie non scientifiche.

Rockefeller ha chiesto la standardizzazione dell’educazione medica, in base alla quale solo la sua organizzazione è autorizzata a concedere licenze di scuola medica negli Stati Uniti. E così iniziò la pratica delle droghe immunosoppressive, sintetiche e tossiche.

Una volta che le persone erano diventate dipendenti da questo nuovo sistema e dalle droghe che creavano dipendenza, il sistema passò a un programma a pagamento, creando clienti per tutta la vita per i Rockefeller.

Attualmente, l’errore medico è la terza causa di morte negli Stati Uniti. L’arma segreta del successo di Rockefeller era la strategia nota come “soluzione di reazione al problema”.

Flash avanti al 2020 …

Crea un problema, intensifica la paura, quindi offri una soluzione pre-pianificata. Suona familiare?

L’hanno chiamato COVID-19. I nostri leader della salute mondiale prevedevano che milioni di persone sarebbero morte. La Guardia Nazionale è stata schierata. Gli ospedali improvvisati furono eretti per prendersi cura di un massiccio trabocco di pazienti. Sono state scavate fosse comuni…

Terrificanti notizie davano report di persone in cerca di rifugio ovunque per evitare il contatto. Il piano si stava svolgendo con diabolica precisione, ma i maestri della Pandemia sottovalutarono una cosa … il popolo.

Professionisti medici e cittadini di tutti i giorni condividono informazioni critiche online. I signori della grande tecnologia hanno ordinato a tutte le voci di dissenso di essere messe a tacere e bandite, ma è troppo tardi. Le masse dormienti sono sveglie e consapevoli che qualcosa non va.

La quarantena ha fornito l’elemento mancante: il tempo. Improvvisamente, la nostra cittadinanza oberata di lavoro ha molto tempo per fare ricerche e indagare da sola. Una volta che vedi, non puoi più fare a meno di vedere.

La finestra di opportunità è aperta come mai prima d’ora.

Per la prima volta nella storia umana, abbiamo l’attenzione del mondo. Plandemic esporrà l’élite scientifica e politica che gestisce la truffa che è il nostro sistema sanitario globale, mentre stabilisce un nuovo piano. Un piano che consente a tutta l’umanità di riconnettersi con le forze curative della natura. 2020 è il codice per una visione perfetta. È anche l’anno che passerà alla storia come il momento in cui finalmente abbiamo aperto gli occhi.

Dawnload Video Documentario Scandalo “Plandemia Documental – La Agenda Oculta Detrás del Covid-19”.



Il documentario (inglese subtitolato in spagnolo) può essere scaricato da wetransfer.com entro i prossimi 6 giorni.

Questa stessa versione è disponibile online su bittube.tv.

La versione originale (in lingua inglese e in formato mp4) è disponibile direttamente dal link messo a dispozione nel sito di plandemicmovie.com.