Dove vedere Inter-Juventus Streaming Gratis. Il Derby d’Italia stavolta vale la Supercoppa Italiana, trofeo in palio tra Inter e Juventus, il primo di questa stagione, che si affrontano al Giuseppe Meazza di San Siro in Milano in gara unica con fischio d’inizio oggi mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 21 italiane.

La Juventus (ultima squadra che ha alzato il trofeo quando allenata da Pirlo ha battuto il Napoli) ha partecipato a tutte le 9 precedenti edizioni di Supercoppa Italiana, ma solo una volta in questo filotto ha vinto il trofeo due volte consecutive (nel 2012 e nel 2013). L’albo d’oro della competizione vede la Juventus al primo posto con 9 successi, mentre l’Inter ha vinto il trofeo 5 volte. Di seguito tutte le informazioni per vedere Inter-Juventus streaming gratis e diretta tv.

⚽ Le probabili formazioni di Inter-Juventus

Questa sarà la 7a partecipazione alla Supercoppa Italiana per Massimiliano Allegri, che diventerà l’allenatore più presente nella storia della competizione (superando Marcello Lippi, fermo a sei). Leonardo Bonucci potrebbe giocare l’ottava Supercoppa Italiana, superando Javier Zanetti – solamente Gianluigi Buffon e Dejan Stankovic (entrambi a nove) contano più presenze nella storia della competizione.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sensi, Correa, Sanchez.

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata, Bernardeschi.

Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, De Winter, Danilo, Luca Pellegrini, Bentancur, Arthur, Aké, Kaio Jorge, Kean, Dybala.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma. Sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Imperiale e dal quarto uomo Fabbri, mentre al Var ci saranno Mazzoleni e Ranghetti.

Paulo Dybala ha segnato quattro gol in cinque presenze in Supercoppa Italiana, reti arrivate sempre contro la Lazio – l’ultima delle quali nel dicembre 2019.

⚽ Dove vedere Inter-Juventus Diretta TV

Inter-Juventus diretta tv in chiaro con Mediaset su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre).

⚽ Inter-Juventus Streaming Gratis

Inter-Juventus streaming gratis tramite Mediaset Play, piattaforma di Mediaset. Basterà collegarsi al sito internet da pc fisso o mobile, oppure scaricare l’applicazione su smartphone o tablet. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

