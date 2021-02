Ultime Notizie » Come vedere Inter Juventus Streaming » Coppa Italia, Inter-Juventus risultato 1-2: doppietta CR7 Cristiano Ronaldo in rimonta

DIRETTA COPPA ITALIA – Colpaccio Juve nell’andata di semifinale del torneo: la Vecchia Signora espugna San Siro con una doppietta di CR7 Cristiano Ronaldo in rimonta. Inter in vantaggio alla prima azione della partita con Lautaro Martinez (9′). Al 26esimo il pareggio con Ronaldo che trasforma un calcio di rigore assegnato con il VAR (on field review) per fallo di Young su Cuadrado. Meno di 10 minuti dopo è lo stesso CR7 ad approfittare di un’indecisione tra Handanovic e Bastoni e porta in vantaggio la Juventus da tiro molto angolato che prima di finire in rete colpisce il palo opposto. Nella ripresa un super Buffon e Demiral negano il pareggio all’Inter che, nella gara di ritorno a Torino la settimana prossima dovrà per lo meno segnare due gol se vuole andare in finale.

INTER-JUVENTUS risultato esatto finale 1-2

Marcatori gol: 9′ Lautaro Martinez (I), 26′ rigore CR7 Cristiano Ronaldo, 35′ CR7 Cristiano Ronaldo (J).

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (5′ Pinamonti); Darmian, Barella, Brozovic (85′ Sensi), Vidal (73′ Eriksen), Young (66′ Perisic); Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; McKennie (89′ Chiellini), Bentancur (76′ Arthur), Rabiot, Bernardeschi (68′ Danilo); Kulusevski (89′ Chiesa), Ronaldo (76′ Morata). Allenatore Pirlo.

Ammoniti: Demiral, Young, Alex Sandro, Vidal, Ronaldo, De Ligt, Arthur, Sanchez, Morata.

Aggiornamento Inter Juventus Streaming Diretta – Le formazioni ufficiali della partita di andata di semifinale di Coppa Italia che si gioca a San Siro questa sera alle 20:45.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: Hakimi, Lukaku. Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Demiral, Alex Sandro; McKennie, Rabiot, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Paulo Dybala. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Danilo, Bonucci, Dragusin, Frabotta, Arthur, Chiesa, Fagioli, Peeters, Morata.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese, sezione di Teramo (Irrati alla VAR).

Inter Juventus Streaming Diretta – Alle ore 20:45 di oggi martedì 2 febbraio 2021 si gioca l’andata di semifinale della Coppa Italia 2020/21.

Inter Juventus probabili formazioni

Allo stadio di San Siro (Milano) l’di Antonio Conte riceve la Juventus di Andrea Pirlo: tra sette giorni gara di ritorno a Torino. Chi passa va in finale contro la vincente della doppia sfida tra Napoli-Atalanta.. In passato 31 incontri con 10 vittorie dell’Inter, 14 della Juventus e 7 pareggi. 38 reti per i nerazzurri contro le 48 dei bianconeri. Sarà il derby d’Italia numero 239 tra tutte le competizioni. La Juve guida questa classifica con 108 vittorie contro 72. I pareggi sono 58.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: Hakimi, Lukaku. Indisponibili: nessuno.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Paulo Dybala.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese, sezione di Teramo (Irrati alla VAR).

Dove vedere Inter-Juventus di Coppa Italia Streaming Diretta TV

Inter-Juventus, sarà trasmessa in diretta in chiaro dalla Rai, detentrice dei diritti del torneo, sul canale Rai Uno. La partita sarà visibile anche in diretta streaming in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline sono illegali e non si possono usare.

Inter Juventus Video Highlights ultima sfida in semifinale di Coppa Italia